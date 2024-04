Stadtwerke Augsburg: Fahrplan, Strom, Gas – alle Infos

Die Stadtwerke Augsburg versorgen den Raum Augsburg mit Strom, Gas und Wasser und sind für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Wir haben alle Infos für Sie.

Die Stadtwerke Augsburg (kurz: swa) sind das drittgrößte Versorgungsunternehmen in Bayern. Über 350.000 Menschen im Raum Augsburg versorgen die Stadtwerke mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser. Außerdem sind die swa zum Teil für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Sie umfassen demnach folgende Gesellschaften: Holding GmbH, Energie GmbH, Verkehrs-GmbH und Netze GmbH. Die Stadtwerke Augsburg sind ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen, gehören aber vollständig der Stadt Augsburg. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über alle Zuständigkeitsbereiche der swa und liefern Ihnen nützliche Informationen zu Fahrplänen, Preisen für den Nahverkehr und Carsharing.

Stadtwerke Augsburg: Adresse, Öffnungszeiten und Kontakt

Unternehmen:

Adresse: Hoher Weg 1, 86152 Augsburg

Telefon Zentrale: 0821/6500-6500

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8 - 17 Uhr

Offizielle Webseite der swa: sw-augsburg.de

Möchten Sie Strom an/abmelden, Verträge schließen/beenden, haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung, wenden Sie sich an den Kundenservice der swa.

Kundencenter/Service:

Adresse: Königsplatz 1, 86150 Augsburg

Telefon Kundenservice: 0821/6500-6500

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8 - 17 Uhr

E-Mail: kundencenter@sw-augsburg.de

Auf der Webseite der Stadtwerke werden außerdem bereits einige häufig gestellte Fragen zu Abschlägen, Rechnungen und Ähnlichen beantwortet.

Lesen Sie dazu auch

Strom von den Stadtwerken Augsburg: Strompreis, Zählerstand, Störungen

Im Jahr 2021 stellten die Stadtwerke die Stromversorgung von etwa der Hälfte der Haushalte auf Ökostrom um. Dieser wird also aus Wasser,- Wind- und Sonnenenergie gewonnen. Auch bei neu eingegangenen Verträgen gilt, dass die Kunden automatisch mit Ökostrom versorgt werden. Die swa haben seitdem einen Ökostrom-Anteil von 70 Prozent. Der Rest der Stromgewinnung erfolgt über Kohle, Erdgas und Kernkraft. Momentan zahlen Privatkunden der swa einen Strompreis von 35,60 Cent pro Kilowatstunde im Basistarif. Strompreise schwanken aber natürlich. Informieren Sie sich über den aktuell geltenden Strompreis direkt bei den swa. Sie können außerdem einen Kombitarif aus Strom und Fernwärme gleichzeitig buchen.

Haben Sie eine Störung oder einen Stromausfall in Augsburg und sind Kunde der SWA, können Sie sich an folgende Nummer wenden: Tel. Strom Störung SWA 0821/6500-6600.

Ihren Strom Zählerstand können Sie übrigens nach einem Login online auf der Webseite von swa Netze übermitteln.

Gas und Fernwärme von den Stadtwerken Augsburg

Ein Drittel der Wärme wird bei den SWA aus erneuerbaren Energien gewonnen. Durch Fernwärme erzeugen die Stadtwerke gleichzeitig Wärme und Strom. Dies gilt als umweltschonend, da die CO2-Emissionen bei Fernwärme besonders gering sind. Ein Fernwärmekraftwerk funktioniert wie eine große Zentralheizung für die ganze Stadt. Sie können also einen Strom-und Fernwärme-Tarif in einem buchen. Außerdem ist ein üblicher Gas-Basis-Tarif möglich. Möchten Sie einen Fernwärmeanschluss bei Ihnen zu Hause einrichten, erreichen Sie die entsprechenden Ansprechpartner unter Tel. 0821/6500-8101, -8102 und -8104 .

Stadtwerke Augsburg: Wasser

Generell spielt das Wasser für Augsburg eine große Rolle. Das Wassermanagement-System der Stadt ist seit dem Jahr 2019 sogar Weltkulturerbe. Das Trinkwasser in Augsburg gilt als eines der qualitätsvollsten in Deutschland und Europa. Die Qualitätssicherung erfolgt über tägliche Probenentnahmen und digital-elektronische Überwachungen. Für das Trinkwasser bei Ihnen Zuhause gibt es einen Basis-Tarif und den Regenio Tarif. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Stadtwerke Augsburg. Über das gesamte Augsburger Stadtgebiet verteilt finden Sie außerdem kostenlose Trinkbrunnen.

Stadtwerke Augsburg Verkehrsbetriebe – Fahrplan, Bus und Fundbüro

Nach eigenen Angaben der swa nutzen jährlich mehr als 60 Millionen Menschen den Augsburger Nahverkehr. Im Stadtgebiert Augsburg verkehren insgesamt 5 Straßenbahnlinien und 19 Buslinien. Eine weitere Straßenbahnlinie wird geplant, die nach Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs zum Einsatz kommen wird. Eine Übersicht zu allen Liniennetzplänen und Fahrplänen finden Sie auf der Webseite der Stadtwerke zum Herunterladen.

Für Gegenstände, welche im Bus oder in der Tram von Fahrgästen vergessen wurde, gibt es übrigens ein Fundbüro in der Beethovenstraße 4. Es hat Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 - 15 Uhr, Dienstag von 11 - 15 Uhr und Freitag von 8 - 12.30 Uhr geöffnet. Nehmen Sie vor Ihrem Besuch allerdings am besten telefonisch Kontakt auf unter der Nummer 0821/6500-5785.

Stadtwerke Augsburg: Preise, Abo und Deutschlandticket für Bus und Tram

Fahrscheine für den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg können Sie an entsprechenden Fahrkartenautomaten an jeder Haltestelle kaufen. Außerdem ist die Fahrkartenerwerbung im Online-Shop der SWA möglich sowie mit der SWA Mobil-App und SWA BiBo-App. Nähere Informationen zu den Apps finden Sie auf der Webseite der Stadtwerke.

Das von der Bundesregierung beschlossene 49-Euro-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel gilt auch in Augsburg. Das 49-Euro-Ticket kann ebenfalls an den Fahrkartenautomaten und online gekauft werden.

Abopreise:

Die Abopreise werden teurer je nach Tarifzone, in der man sich bewegt. Genau aufgeschlüsselte Informationen entnehmen Sie der Webseite. Die Antragsformulare finden Sie ebenfalls dort.

Mobil-Abo 9 Uhr Montag bis Freitag gilt das Abo ab 9 Uhr, Freitag bis Sonntag ganztags ab 41,30 Euro monatlich Mobil-Abo Standard-Abo, gilt ganztäglich ab 52,00 Euro monatlich Mobil-Abo Premium Rundum-Abo und Mitnahme von bis zu 7 Personen ab 61,00 Euro monatlich

(Stand Preise: März 2024)



Einzeltickets:

Kurzstrecke Das Ticket gilt immer ab der Einstiegshaltestelle für vier weitere Haltestellen und ist eine Stunde gültig 1,90 Euro Einzelticket gilt für eine Fahrt 3,80 Euro Streifenkarte flexibel in unterschiedlichen Zonen fahren : 9 Streifen, 1 Streifen pro Zone 14,80 Euro

(Stand Preise: März 2024)



Weitere Tickets:

Tagesticket gilt für einen Tag, Mitnahmemöglichkeit von bis zu 4 Kindern (kostenlos) und 4 Erwachsene (3,20 Euro pro Person) ab 9,30 Euro Wochenkarte für regelmäßige Fahrten innerhalb einer Woche ab 23,40 Euro teurer je nach Zone Monatskarte für regelmäßige Fahrten innerhalb eines Monats ab 62,80 Euro teurer je nach Zone Schülerticket Vergünstigtes oder kostenloses Ticket für Schüler, Auszubildende und Studierende unterschiedlich 365-Euro-Ticket gilt für Schüler und Auszubildende mit Nachweis, Fahren für 1Euro pro Tag 365 Euro im Jahr

(Stand Preise: März 2024)

Stadtwerke Augsburg: Carsharing, Leihfahrräder und swaxi

Die Stadtwerke Augsburg bieten mehr als 300 Fahrzeuge an über 110 Standorten zum Ausleihen an, wenn man kein eigenes Auto hat. Auch Elektroautos können gebucht werden, die dann stationsunabhängig genutzt werden können. Außerdem gibt es im Stadtgebiet Ladestationen auch für Ihre eigenen Elektroautos. Die Buchung von Carsharing-Fahrzeugen erfolgt über die dazugehörige App. Die Carsharing-Option gibt es im Abo in Kombination mit Nutzung des Nahverkehrs. Der einzelne Carsharing-Tarif kostet nach einer einmaligen Aufnahmegebühr von 49 Euro (aktueller Aktionspreis 9 Euro) dann 8 Euro im Monat. Für Studierende und Kunden gilt dies nicht. Alle Informationen zum Carsharing finden Sie auf der Webseite der Stadtwerke Augsburg.

Auch Leihräder gibt es im ganzen Augsburger Stadtgebiet von den swa. Nach einer einmaligen Registrierung in der swa Mobil App finden Sie 100 Stationen und können Ihr Rad buchen. Die Nutzung des Rads kostet pro 15 Minuten 1 Euro oder 15 Euro am Tag. Aktuell sind bis Sommer 2024, wegen einer Umkonzipierung, keine Räder verfügbar.

Das swa Rad für 30 Minuten kostenlos nutzen, auch mehrmals am Tag, können:

swa Kunden, die swa Carsharing nutzen

nutzen swa Kunden, die ein Abo im Augsburger ÖPNV besitzen

Studenten der Universität Augsburg oder Hochschule Augsburg

Als Taxi von den Stadtwerken Augsburg ist das swaxi der flexible Ridesharing-Dienst. Am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 21.00 - 5 Uhr und am Freitag und Samstag von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens ist das swaxi unterwegs und per App bestellbar. Zum Mindestpreis von 3,80 Euro bringt es Sie an ihr Fahrtziel. Weitere Informationen zum swaxi finden Sie auf der Webseite der swa.

Jobs, Ausbildung, Stellenangebote – Karriere bei den Stadtwerken Augsburg

Etwa 2000 Mitarbeitende sind bei den Stadtwerken Augsburg beschäftigt. Denn es gibt viele Karrieremöglichkeiten: ob Busfahrer, Techniker oder Ingenieur. Außerdem bieten die Stadtwerke Ausbildungsstellen und viele Werkstudentenjobs an. Informieren Sie sich über aktuelle, offene Stellenangebote auf der Webseite der SWA.