Stadtwerke richten Sicherheitsdienst für Busse und Straßenbahnen ein

Mittwoch, 16.10 Uhr, ein 14-Jähriger ist in der Straßenbahnlinie 6 unterwegs. Plötzlich, in der Gärtnerstraße, bekommt er von hinten einen Schlag an den Kopf. Der unbekannte Verantwortliche flüchtet, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Gewalttätige Zwischenfälle wie dieser aktuelle sind die Ausnahme – regelmäßig betonen die Stadtwerke Augsburg (SWA), dass Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr sicher seien. Trotzdem richten sie nun einen Sicherheitsdienst ein, der künftig Busse und Straßenbahnen begleiten soll. Und dies hängt offenbar auch mit zunehmenden Konflikten zusammen.

