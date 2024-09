Eine Hundewiese für Augsburg: Warum Claudia Bayerl für dieses Projekt kämpft

Claudia Bayerl hat ein Herz für Hunde. Ein großes Herz. Ersichtlich ist das an ihren drei Mitbewohnern: Freyo, Sailor und Blackpearl tollen durch die Wohnung, die drei Hunde haben bei Bayerl ein Zuhause gefunden. Das Trio stammt von der griechischen Insel Levkas. „Da gibt es eine Tierschutzorganisation, die Straßenhunde an deutsche Familien vermittelt“, erzählt Bayerl. In Augsburg macht sich die Hundehalterin nun für ein neues Projekt stark: Sie wünscht sich dass es bald eine Hundewiese geben soll. Mit der Stadt hatte sie nach eigener Aussage bereits Kontakt, doch dort sieht man die Sache kritisch.

Claudia Bayerl hat im Jahr 2012 den Verein „Schutz für Tiere“ mitgegründet. Doch bei der Unternehmerin, die zugleich Geschäftsführerin einer Textakademie in Augsburg ist, wird Empathie ohnehin großgeschrieben. Im Jahr 2012 hat sie das Buch „Bedienungsanleitung Liebe - 100 praktische Tipps für mehr Liebe im Leben“ geschrieben. Die Hundewiese ist nun ihre neueste Idee.

Hundewiesen sind in Deutschland nicht so geläufig wie zum Beispiel in Österreich. Wien gilt für Bayerl als Vorbild: 160 solcher Wiesen oder Hundezonen gibt es dort. Im Schnitt sind es zwischen 10.000 und 25.000 Quadratmeter Fläche, zum großen Teil sind die Areale eingezäunt. Hunde können sich dort ohne Maulkorb und Leine aufhalten. In Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) wurde 2023 ebenfalls eine solche Wiese geschaffen. Sie wurde nach Gemeindeangaben mit dem Ziel angelegt, dass sich dort Hunde und ihre Besitzer gerne aufhalten, aber auch Insekten, Vögel und Kleinsäuger Lebensraum und Nahrung finden.

Augsburgerin sucht nach einem Gelände für eine Hundewiese

In der Regel haben viele Hundewiesen ein bewirtschaftetes Lokal oder Sitzgelegenheiten und Ausruhplätze in der Nähe. Claudia Bayerl ist nun auf der Suche nach einem Grundstück in Augsburg. Sie habe bei etlichen Landwirten in der Region nachgefragt, sagt sie: „Ein Grundstück wäre da schon manchmal zu haben, aber das ist dann ein freies Feld. Ich benötige aber einen Grund mit Baumbestand, wo man sich auch im Sommer bei 30 Grad aufhalten kann“, so Bayerl. Mit der Stadt Augsburg gibt es nach ihren Worten ebenfalls Gespräche. Das Problem sei: „Es gibt kein Grundstück, das ich einzäunen darf. Es muss ein geschützter Raum sein, wo sich die Tiere frei bewegen können. Dann sind sie auch friedlich und ausgeglichen“, so Bayerl. Natürlich sollten sich auch die Menschen wohlfühlen. Sie möchte das Grundstück langfristig pachten.

Initiatiorin hat Gelände für Hundewiese im Auge

Ein Gelände, das aus ihrer Sicht optimal wäre, hat sie im Auge: „Unten an der Sportanlage Süd an der Ilsungstraße wäre etwas mit Baumbestand, das sich anbieten würde.“ Am Geld soll es nicht fehlen, betont Claudia Bayerl: „Ich bin bereit, zu investieren.“ Wünschenswert wäre eine Fläche ab 10.000 Quadratmeter. Welche Kosten genau auf sie zukommen würden, lässt sie offen. Nur soviel: Um das Gebiet einzuzäunen, werden wohl allein schon 100.000 Euro fällig werden.

Für Bayerl wäre das ein Projekt, das Augsburg guttun würde. Ihr fällt auch ein Beispiel ein, dass sich eine Hundewiese durchaus für die Gesellschaft lohnen kann: „Mein Vater wohnt in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eine Hundewiese. Die wird mittlerweile besucht von Leuten aus dem Altersheim oder Leuten mit Behinderung.“ Auch Kindern, die Angst vor Hunden hätten, könne man diese dort nehmen.

Leinenpflicht im Flößerpark hat sich laut Stadt bewährt

Augsburg hat aufgrund seiner örtlichen Gegebenheiten viele andere Angebote für Hundebesitzer in der freien Natur. Wege entlang von Wertach und Lech sind für Hundehalter beliebte Aufenthaltszonen. Auch der Siebentischwald gilt für manchen als Auslaufort für Hunde. Andererseits kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen, wo Hundehalter, Hunde, Spaziergänger und Radfahrer aufeinandertreffen, so zum Beispiel im Flößerpark. Die Stadt hat zwischenzeitlich reagiert: Auf dem Areal am Lech müssen Hunde generell an die Leine, entsprechende Schilder wurden aufgestellt. Wer sich nicht daran hält, zahlt ein Bußgeld, sollte er vom städtischen Ordnungsdienst kontrolliert werden. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagt, dass die Regelung sich bewähre.

In Augsburg gibt es keine generelle Leinenpflicht, Ausnahmen sind durch Schilder gekennzeichnet. Rund 10.000 Hunde sind aktuell im Stadtgebiet registriert. Für sie müssen die Halter Hundesteuer zahlen, pro Jahr sind es 84 Euro. Zweithunde kosten 120 Euro, Kampfhund-Rassen bis zu 840 Euro. Ermäßigungen sind bei Tierheim-Hunden möglich, heißt es. In Lech und Wertach dürfen Hunde baden. Im Autobahnsee, Kuhsee, Ilsesee und Bergheimer Baggersee sind Hunde verboten.

Wer Claudia Bayerl in Sachen Grundstück weiterhelfen kann, kann sich unter info@schutz-fuer-tiere.de oder unter Telefon 0821/ 41903620 melden.