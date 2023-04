Steffen Kercher ist als neuer Baureferent vereidigt

Er übernimmt kommende Woche die Amtsgeschäfte von Gerd Merkle, der nach 15 Jahren in den Ruhestand geht.

Steffen Kercher ist am Donnerstag vor dem Stadtrat als neuer Baureferent vereidigt worden. Kercher wird die Amtsgeschäfte am kommenden Donnerstag, 4. Mai, von Gerd Merkle ( CSU) übernehmen. Merkle verabschiedet sich zur Hälfte der Regierungsperiode wie angekündigt in den Ruhestand. Kercher, der aus der Münchner Bauverwaltung kommt und im vergangenen Jahr gewählt worden war, will seine Agenda im Mai vorstellen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) dankte Merkle für seine 15 Jahre als Baureferent und seine vorherige Tätigkeit in der Augsburger Bauverwaltung. Er habe als Stadtbaurat das Bild der Stadt dauerhaft geprägt. Sie wünsche ihm, dass er zufrieden auf sein Wirken zurückblicken könne, wenn er durch die Stadt gehe. Von den Stadträten gab es fraktionsübergreifend langen Applaus für Merkle. Merkle sagte, das eigentliche Verdienst liege bei den Mitarbeitern der Bauverwaltung. Er sei nur als deren Sprecher aufgetreten. (skro)