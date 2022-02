Steinwurf gegen Kopf: Sanitäterin wird nach Corona-Demo verletzt

Plus Ein Sanitäterin ist nach einer Corona-Demo in Augsburg beschimpft und attackiert worden. Beim Roten Kreuz ist man entsetzt über den Vorfall, die Polizei ermittelt.

Angekündigt war die Demonstration als "Friedenszug" durch Augsburg. Bis zu 4000 Menschen zogen am Samstag durch die Augsburger Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Die Polizei ermittelt nun allerdings wegen eines Zwischenfalls nach der Demo, bei dem es nicht friedlich geblieben sein soll. Ein Mann soll eine Sanitäterin des Rotes Kreuzes beschimpft und ihr einen Stein gegen den Kopf geworfen haben. Es reichte offenbar, dass sie eine Rot-Kreuz-Jacke trug, um die Wut des Mannes auf sich zu ziehen.