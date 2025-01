Strafvollzug und Gesellschaft: Ehemaliger Häftling diskutiert mit Bürgern

Der ehemalige Augsburger SPD-Landtagsabgeordnete Linus Förster spricht am 23. Januar ab 19.30 Uhr im Westhouse (Alfred-Nobel-Straße 5-7) über seine Zeit im Gefängnis und seine politischen Ansichten zu Fragen des Strafvollzugs. Was ist aus einer Sicht an dem jetzigen System zu ändern? Wie kann eine Resozialisierung gelingen? Und: Ist ein unbefangener Umgang mit (ehemaligen) Häftlingen möglich? Beim „Westhousetalk“, einer losen Diskussionsreihe, können Bürgerinnen und Bürger mit Linus Förster über das Thema sprechen. Teil der Diskussionen dürften auch die Vorkommnisse in der JVA Gablingen sein, die zuletzt viele Fragen über den Strafvollzug und dessen Strukturen aufgeworfen haben. (AZ)

