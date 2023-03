Streik am 27. März droht: Was bedeutet das für Augsburg?

Am 27. März könnte der Verkehr stillstehen: Verdi und EVG planen einen gemeinsamen Streik. Das könnte auch für Augsburg weitreichende Folgen haben.

Am 27. März 2023 droht Deutschland ein Verkehrschaos. Das liegt an gemeinsamen Streik-Plänen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG an jenem Montag. Zusammen planen die Gewerkschaften flächendeckende Warnstreiks in Deutschland. Das berichteten die Süddeutsche Zeitung und Bild. Noch wurde ein solch großer Streik nicht offiziell verkündet, doch angesichts der stockenden Tarifverhandlungen scheint er immer näher zu rücken. Doch was bedeutet ein solch heftiger Warnstreik für die Augsburgerinnen und Augsburger?

Streik am 27.03.2023: Wie stark könnte Augsburg betroffen sein?

Die Folgen eines gemeinsamen Streiks von EVG und Verdi wären weitreichend. Auch für den Verkehr in und um Augsburg. Besonders viele Menschen dürften dann durch die Arbeitsniederlegung beim ÖPNV und im Zugverkehr betroffen sein. Wenn Verdi und EVG zusammen streiken, dürften viele Züge in und um Augsburg ausfallen. Bei den Verbindungen, welche noch genutzt werden können, dürfte es zudem zu langen Wartezeiten kommen.

Wenn es zu dem Warnstreik am 27. März kommen sollte, dann würde an dem Montag wohl auch der Augsburger Nahverkehr (ÖPNV) zu großen Teilen lahmgelegt werden. Pro Bahn forderte bereits Streikfahrpläne. Ob es derartige in Augsburg geben würde, ist unklar.

Neben dem Fern- und dem Nahverkehr würde auch der Flugverkehr stark beeinträchtigt werden. Außerdem kann es auf Autobahnen zu Beeinträchtigungen kommen. Wenn die Autobahngesellschaft des Bundes streikt, dann müssen beispielsweise Tunnel gesperrt werden. Dann könnten auch Pendler betroffen sein. Beispielsweise Augsburgerinnen und Augsburger, die in München arbeiten, oder umgekehrt.

In folgenden Bereichen wäre bei einem Streik in Augsburg am 27. März folglich starke Einschränkungen zu erwarten.

ÖPNV

Zugverkehr

Flugverkehr

Verkehr auf den Autobahnen

Streik am 27. März: Wann steht fest, ob in Augsburg gestreikt wird?

Ein solch großer Streik würde nicht ohne Vorwarnung der Gewerkschaften stattfinden. Das erklärte auch EVG-Sprecherin Cosima Ingenschayder. "Wenn wir das tun, werden wir Streiks rechtzeitig ankündigen", sagte sie der Bild am Sonntag. Ende der Woche dürfte klar sein, ob am Montag, 27. März, der Verkehr lahmgelegt wird oder nicht.