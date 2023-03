Warnstreik

06:08 Uhr

Streik heute: Verdi und EVG legen Verkehr lahm

Am 27. März wird gestreikt: Verdi und EVG haben zu einem gemeinsamen Warnstreik aufgerufen.

Heute, am 27. März könnte Deutschland im Verkehrschaos versinken. Seit Mitternacht stehen Bahnen und Busse still, Flugzeuge sind am Boden geblieben.