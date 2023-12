Sturmwarnung: Augsburg schließt Friedhöfe und Botanischen Garten

Die Sperrung kommt kurzfristig und gilt bis einschließlich Samstag, 23. Dezember. Die Stadt Augsburg verweist auf Vorhersagen des Wetterdienstes.

Auch wenn am Donnerstagmittag lediglich ein kräftiger Wind weht, sind die städtischen Friedhöfe und der Botanische Garten bereits geschlossen. Dies hat die Stadt Augsburg entschieden. Aufgrund der stürmischen Wetterlage bleiben der Botanische Garten und die städtischen Friedhöfe bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, geschlossen, heißt es.

Extreme Windstärken sind für Augsburg angekündigt

Bei den vorhergesagten Windstärken besteht die Gefahr des Astbruches und des Windwurfes und somit eine Gefährdung für die Besucherinnen und Besucher, erläutert die Stadt. Der Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes kündigt für die kommenden Tage extreme Windstärken an, so die Stadt am Donnerstagmittag .

Geplant ist eine Öffnung des Botanischen Gartens und der Friedhöfe an Heiligabend, 24. Dezember. Der Botanischen Garten wird nach dem Wintereinbruch Anfang Dezember dann erstmals wieder komplett geöffnet sein. Es fallen dann wieder die regulären Eintrittspreise an.

Je nach Wetterlage könne es unter Umständen allerdings nötig sein, die Schließung zu verlängern. Besondere Vorsicht sei zudem bei Besuchen im Wald geboten. Abgebrochene Äste hängen in den Bäumen und drohen herabzufallen. Bäume können bei starkem Wind umstürzen. Die Forstverwaltung der Stadt Augsburg sagt, man müsse sich der Gefahren bewusst sein.