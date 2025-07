Taucher ziehen 74-Jährigen leblos aus dem Auensee

Großeinsatz am Auensee am Donnerstagnachmittag: Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 74-Jähriger tot aus dem Gewässer geborgen. Angehörige meldeten den Mann aus Augsburg als vermisst, nachdem sie ihn vergeblich versucht hatten zu erreichen. Am Auensee fanden die alarmierten Rettungskräfte dann das Rad und die Kleidung des Mannes.

Einsatzkräfte von Wasserrettung und Polizei suchten anschließend den See ab. Dabei kamen auch Hunde, ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Kurze Zeit später gab es traurige Gewissheit. Taucher fanden den leblosen Körper des 74-Jährigen im Auensee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Badeunfall aus.

Es ist nicht der erste Badeunfall in diesem Sommer in Bayern: Erst am vergangenen Wochenende starben mehrere Menschen in Bayern bei Badeunfällen.