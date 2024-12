Techno, Rock oder 80er: Wo an Silvester in Augsburg gefeiert werden kann

Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Viele Augsburgerinnen und Augsburger haben schon vorausgedacht: Restaurants sind teils ausgebucht, die beiden Veranstaltungen des Staatstheaters Augsburgs ausverkauft. Dafür gibt es jede Menge Locations, in denen man auch noch spontan „abfeiern“ kann. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Gefeiert wird beispielsweise in der Kantine am Kö. Dort ist das Motto ab 23 Uhr „The Last Dance“ mit elektronischer Tanzmusik. Oder im Kesselhaus an der Riedinger Straße. Ab 22 Uhr „ackern“ Jannik van der Vegt, Contrast und Gabu an den Mischpulten, die Macher versprechen beste Klubhits in einer mitreißenden Atmosphäre. Ab 4 Uhr im neuen Jahr gibt es sogar Weißwürste und Pizza mit Prosecco. Dafür gibt es nur noch wenige Tickets.

Das Urgestein der Augsburger Klubszene, das Spectrum in der Ulmer Straße, bietet ab 21 Uhr Highlights der 80er und 90er Jahre - also Songs von Michael Jackson über Madonna bis Pink. Dafür sorgt Mike M. Die Ballonfabrik in der Austraße will ab 23 Uhr mit Dub & Reggae ins Jahr 2025 steppen, mit kleiner Afterhour bis 7 Uhr morgens.

In der Rockfabrik gibt es auf der Silvesterparty zwei Areas

Wer es beim Feiern gerne etwas rockiger mag, ist in der Augsburger Rockfabrik richtig. Dieses Jahr gibt es bereits die zweite Silvesterparty in der Location an der Piccardstraße. Laut und abwechslungsreich soll es werden. Ganz nach dem Motto „Insane Music Trip“ wird auf zwei Floors ordentlich eingeheizt. Auf dem Main Floor ist mit dem Genremix aus Rock, Metal, Grunge, Wave und Pop, auf dem Second Floor mit Modern Metal etwas härter. Einlass ist um 23 Uhr.

Die ultimative Silvesterparty verspricht der U3-Lounge Club ab 23 Uhr. Dazu laden Big Poppa, Double Down und Afrodite in den Klub beim Ulrich. Und versprechen Champagner und New-Year-Deko. Der Dresscode lautet „Clean & Chic“. Wer schon früher auf Tour will, der ist im Peaches in der Maximilianstraße gut aufgehoben. Am 31. Dezember ist ab 20 Uhr bis „open End“ geöffnet.