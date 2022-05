Augsburg

vor 52 Min.

Theatersanierung wird länger dauern und könnte teurer werden

Plus Das Große Haus am Staatstheater wird nun wohl erst Ende 2027 fertiggestellt, die Stadt hält Gesamtkosten von 340 Millionen Euro für möglich. Wie es nun weitergeht.

Die Sanierung des Staatstheaters wird wohl ein Jahr länger dauern und dürfte somit in der Folge teurer werden. Das sagte Baureferent Gerd Merkle ( CSU) am Montagabend bei einer Informationsveranstaltung für Stadträte. Das obere Ende des Kostenrahmens, der aktuell bei 321 Millionen Euro liegt, könnte demnach überschritten werden. Merkle geht, sollten die Baupreise weiter steigen, von etwa 340 Millionen Euro aus. Nach derzeitigem Stand könnte das Große Haus Ende 2027 ans Theater übergeben werden, der Erweiterungsneubau mit zweiter Spielstätte an der Volkhartstraße und Lagern, Werkstätten sowie Proberäumen an der Kasernstraße Ende 2028.

