Tolle Kulisse: Historischer Weihnachtsmarkt legt im Wollhof los

Die Kulisse ist wie geschaffen für einen historischen Weihnachtsmarkt: Die Interessengemeinschaft (IG) Historisches Augsburg hat den Wollhof für ihre Veranstaltung ausgewählt. Der Innenhof bietet ein besonderes Ambiente, er liegt beim Hospital-Stift St. Margaret. Nicht weit davon entfernt ist die Augsburger Puppenkiste. Am Donnerstag startet der historische Weihnachtsmarkt. Insgesamt acht Veranstaltungstage stehen auf dem Programm. Gefeiert wird am dritten und vierten Adventswochenende, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Die IG Historisches Augsburg geht als Veranstalter ins finanzielle Risiko.

Am Dienstagmittag lässt sich nur erahnen, wie das Treiben ab Donnerstag aussehen könnte. Sechs Stände sind aufgebaut, weitere werden folgen. Michael Beltran, Chef der IG, packt selbst an: „Am Ende werden es zwölf Stände sein, dazu zählt ein Karussell.“ Zum Angebot gehöre zudem ein kleiner Biergarten. Neben Händlern wird ein historischer Kunstschmied erwartet. Eine Holzkegelbahn kommt ferner zum Einsatz.

Die IG Historisches Augsburg trat in den zurückliegenden Jahren wiederholt als Veranstalter von historischen Festen auf. Im Vorjahr fand erstmals ein Bürgerfest am Luginsland statt. Der Weihnachtsmarkt ist ein neues Projekt. Mit einem Etat von 20.000 Euro sei man in finanzielle Vorleistung gegangen, sagt Beltran: „Wir hoffen jetzt natürlich auf entsprechende Einnahmen.“ Das historische Flair sollen in erster Linie die Mitwirkenden verbreiten. Historisch Gewandete tragen Felle und dicke Mäntel im historisierenden Stil.

Historischer Weihnachtsmarkt: Eintritt ist frei

Eintritt wird nicht verlangt. Die Interessengemeinschaft stemmt den Verkauf an einem Stand mit Getränken. Sie hoffe, damit die Finanzierung sichern zu können, so Beltran: „Wir sind als ehrenamtlicher und gemeinnütziger historischer Verein nicht auf Gewinnmaximierung orientiert.“ Natürlich soll für den Dachverband finanziell etwas hängen bleiben. Dieser Betrag könnte in die Finanzierung eines weiteren historischen Bürgerfests fließen.

Beltran betont die gute Zusammenarbeit mit Helfern vom Verein Ulrichsviertel. Das Team kennt sich mit Festen bestens aus. Im Sommer fand in diesem Jahr wieder das beliebte Straßenfest im Viertel statt. Tausende Besucher vergnügten sich.

Info Der historische Weihnachtsmarkt geht jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 14 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Auftakt ist am Donnerstag, 12. Dezember, Abschlusstag ist Sonntag, 22. Dezember.