Trams und Busse in Augsburg können wieder fahren

Nach dem starken Schneefällen war der Betrieb am Samstag komplett eingestellt. Am Sonntagmorgen wurde er wieder aufgenommen. BRB-Züge fallen weiter aus.

Das gab es seit 2006 nicht mehr. Nach den starken Schneefällen war in Augsburg den ganzen Samstag über der Nahverkehr eingestellt. Weder Busse noch Straßenbahnen konnten ausrücken. Nachdem die Busse reihenweise quer standen, vier Trams auf der Strecke liegen geblieben und zahlreiche Oberleitungen durch herabstürzende Äste beschädigt waren, zogen die Stadtwerke die Notbremse. Am Sonntagmorgen konnte nach einer Mitteilung der Stadtwerke der Betreib wieder aufgenommen werden.

Trasse wurden über Nacht freigemacht

Dafür waren die Mitarbeitenden die gesamte Nacht über unterwegs, um die Trassen freizumachen, heißt es in einer Mitteilung. Nachdem keine Trams mehr fahren konnten, galt es zum einen die Oberleitungen, die vereist waren, wieder eisfrei zu bekommen. Daneben stellten am Samstag im Straßenbahnverkehr vor allem die Weichenheizungen ein Problem dar. Sie kommen gut mit sehr kalten Temperaturen zurecht, so ein Sprecher. Durch den schweren Schnee, der von den Autos in die Schienen gedrückt wurde, hatten einige von ihnen aber gestreikt.

BRB fährt auch am Sonntag nicht

Im Zugverkehr müssen sich die Reisenden dagegen weiter auf Ausfälle einstellen. Im Netz der Bayrische Oberlandbahn ( BRB) wird auch am Sonntag kein Zugverkehr möglich sein, heißt es in einer Mitteilung. Die Schneeräumarbeiten und Schadensbeseitigungen dauere an. Lediglich für das Netz Chiemgau-Inntal gebe es eine Prognose, dass dort der Betrieb zum späten Nachmittag wieder aufgenommen werden kann. Eine verbindliche Aussage sei jedoch auch hier noch nicht möglich.

Augsburger Zoo bleibt am Sonntag geschlossen

Der Augsburger Zoo und der Botanische Garten bleiben auch am Sonntag geschlossen. Aktuell, heißt es aus dem Zoo, könne man noch nicht abschätzen, wann der Zoo wieder geöffnet werden kann. Gesperrt ist auch das Holbein-Gymnasium. Aufgrund der Schneelast hatte hier ein Dachsensor angeschlagen. Am Sonntagabend soll laut Schulleitung die Lage neu eingeschätzt werden. Möglicherweise sei am Montag aber Distanzunterricht nötig. (gau)

