Züge fallen aus, Flüge bleiben am Boden: Schnee in Bayern legt Verkehr lahm

Der Schneefall über Nacht sorgt in Bayern und Schwaben für Chaos. Fern- und Regionalzüge fallen aus, auch Busse und Trams fahren nicht. Eine Übersicht.

Der Schnee hat in der Nacht zum Samstag den Verkehr im Süden Bayerns – und auch in Schwaben – lahmgelegt. So fahren etwa keine Züge mehr von und nach München, auch die BRB stellt den Regionalverkehr vorübergehend ein. Und in Augsburg teilen die Stadtwerke mit, dass weder Busse noch Straßenbahnen fahren können. Der Flughafen München musste zudem Flüge absagen.

Zugausfälle wegen Schnee: Fernverkehr bis 12 Uhr stark beeinträchtigt

Der Zugverkehr in Bayern ist in großen Teilen lahmgelegt. So teilt etwa die Deutschen Bahn mit, dass Fahrgäste bis 12 Uhr mit weitreichenden Sperrungen rechnen müssen. Der Fernverkehr sei stark eingeschränkt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Im Großraum München sei der Fernverkehr ganz eingestellt. Der Hauptbahnhof München könne nicht angefahren werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. Auch Verbindungen nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau fielen aus. „Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben“, sagte die Sprecherin.

Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck, zwischen Tutzing (Landkreis Starnberg) und Weilheim in Oberbayern sowie zwischen Neukirchen und Vilseck (beides Landkreis Amberg-Sulzbach) mussten Züge wegen umgestürzter Bäume an den Bahnhöfen stehen bleiben. Schienenersatzverkehr könne aufgrund der witterungsbedingten Lage auf den Straßen nicht angeboten werden, hieß es weiter. Wie viele Züge ihre Fahrten vorerst abbrechen mussten, war laut einer Sprecherin der DB zunächst unklar.

Wegen des Schnees fahren fast keine Züge der BRB

Alle Fahrgäste, die ihre in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben wollten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Auch die BRB teilte mit, dass ihre Züge auf allen fünf Linien bis mindestens 12 Uhr nicht fahren können. Die Züge auf den Linien Chiemgau-Inntal, Berchtesgaden-Ruhpolding, Oberland, Ammersee-Altmühltal, Ostallgäu-Lechfeld fahren derzeit nicht. Wie es von der BRB hieß, seien durch den Schnee und umstürzende Bäume Oberleitungen zerstört und Weichen blockiert. "Lediglich im Netz Ammersee-Altmühltal verkehren Pendelzüge zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof", teilt die BRB mit.

Schnee-Chaos in Bayern: Busse und Straßenbahnen in Augsburg fallen aus

Auch in der Stadt Augsburg legt der Schnee den Verkehr lahm. Wie die Stadtwerke Augsburg am Samstagmorgen mitteilten, können derzeit weder Trams noch Busse fahren. In einer Mitteilung der Stadtwerke hieß es: "Wegen der Schneemengen und chaotischer Straßenverhältnisse mussten die swa auch in Augsburg den Nahverkehr einstellen."

Schon seit 7.30 Uhr am Samstagmorgen fahren keine Busse mehr, weil die Straße zu rutschig seien. Straßenbahnen sind seit 8 Uhr nicht mehr unterwegs. Das liegt vor allem daran, dass der Schnee und umgestürzte Bäume oder herabhängende Äste die Oberleitungen beschädigt haben, heißt es von den Stadtwerken. Die Straßenbahnen stünden zum Teil auf den Strecken und müssten nun nach und nach geborgen werden.

Flughafen München sagt Flüge wegen Wintereinbruchs ab

Witterungsbedingt fallen auch viele Flüge aus. Bereits am Freitag waren am Flughafen München mehr als 150 Starts und Landungen abgesagt worden. Auch der Flugverkehr ist in München voraussichtlich bis 12 Uhr eingestellt. Gründe dafür seien Schneefall und niedrige Temperaturen am Flughafen, sagte ein Sprecher.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd forderte die Bevölkerung am Samstagmorgen wegen des Wetters auf, zu Hause zu bleiben. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Räumdienste seien im Dauereinsatz, hieß es. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften seien aber stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Beseitigung von Verkehrshindernissen werde zumindest bis in den späten Vormittag andauern, teilten die Beamten mit.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord teilte ebenfalls mit, dass Beamte in der Region wegen zahlreicher Verkehrsunfälle in und um Augsburg im Einsatz seien. Vielerorts komme es wegen der vereisten Straßen zu Zusammenstößen oder Fahrzeuge rutschten in Gräben, sagte ein Sprecher am Samstagmorgen. Demnach sei es in Augsburg bisher bei einigen leicht verletzten Verkehrsteilnehmern und Sachschäden geblieben. Genaue Zahlen liegen den Beamtinnen und Beamten bisher nicht vor.

In Emmingen-Liptingen in Baden-Württemberg ist ein 54-jähriger Autofahrer bei einem Unfall gestorben. Laut Polizeiangaben geriet der Mann auf der glatten Straße ins Schleudern und schließlich in den Gegenverkehr, wo sein Fahrzeug mit einem Kleintransporter zusammenstieß. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der 67-jährirge Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Viel Neuschnee im Allgäu

Fast ganz Deutschland ist vom Wintereinbruch betroffen. Im Allgäu hat es in der der Nacht zum Samstag besonders viel geschneit. Fast 50 Zentimeter Neuschnee blieben von Oberstdorf über Kempten bis Memmingen und vom Bodensee bis nach Kaufbeuren liegen. Auch in Neugablonz sind 45 Zentimeter Schnee gefallen. Bis in den Samstagnachmittag sind weitere Niederschläge im Allgäu vorhergesagt. Das sind dem Deutschen Wetterdienst zufolge die höchsten Neuschneemengen in Deutschland. (AZ, dpa)