Trend zum Selbermachen: Augsburger Stoffmarkt lockt zahlreiche Besucher an

Plus Stoffe in allen Varianten gab es beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in Augsburg. Was es damit auf sich hat – und warum die Händler bald schon wiederkommen wollen.

Von Philipp Scheuerl

Für ein paar Stunden bietet sich am Gögginger Festplatz ein Einkaufserlebnis, das ein bisschen ans Mittelalter erinnert. An etwa hundert Tischen preisen 35 Händlerinnen und Händler ihre Stoffe an. Über den groben Schotter laufen Hunderte Menschen und stehen teils dicht gedrängt an den bunten Waren. Die Verkäuferinnen und Verkäufer haben alle Hände voll zu tun, die Stoffe auszumessen und Perlen, Knöpfe und andere Accessoires abzuzählen. Hier wird nichts gescannt, niemand wird nach einer Kunden- oder Vorteilskarte gefragt – stattdessen gehen Geldscheine und Münzen über den Tisch. Viele der Händler sind aus Norddeutschland angereist, die Hälfte aus Holland. Künftig wollen sie öfter nach Augsburg kommen.

Ulrike Kreitschmann und Thomas Justen kamen aus Bergkirchen bei München nach Augsburg, um für sich Stoffe zu finden. Foto: Annette Zoepf

Der "Deutsch-Holländische Stoffmarkt" war am Samstag zum ersten Mal in Augsburg. "Es ist fantastisch", sagt Ulrike Kreitschmann, die aus Bergkirchen bei München angereist ist, um nach Stoffen zu suchen. Gerade hat sie für 65 Euro drei Stoffe gekauft, aus denen sie eine Leinenhose, eine Golfhose und ein Oberteil nähen möchte. Die Kundin ist begeistert: "So eine Auswahl gibt es in keinem Stoffgeschäft und die Preise sind günstiger als im Online-Handel." Für die Kleidungsstücke werde sie vermutlich 16 Stunden benötigen. Was nach mühsamer Arbeit klingt, ist für Kreitschmann ein Hobby. Während Corona hat sie sich das Nähen selbst beigebracht. Thomas Justen begleitet Kreitschmann. Was ihm am Stoffmarkt gefällt: "Man merkt die holländische Mentalität der Händler: völlig entspannt."

