Turamichele läuft sich warm für Einsatz am Wochenende

Nicht nur die Augsburger mögen das Turamichele. Es kommen jedes Jahr viele auswärtige Gäste, um sich das Schauspiel am Perlachturm anzuschauen. Und wehe, es läuft nicht rund: Als vor einigen Jahren der Blumenschmuck am Fenster fehlte, gab es einen großen Aufschrei enttäuschter Turamichele-Fans. Die Stadt Augsburg verspricht, dass dieses Mal alles reibungslos über die Bühne gehen soll. Das Fest findet am Wochenende, 28. und 29. September, statt.

Das Turamichele ist ein mechanisches Figurenspiel. Zu sehen ist, wie der heilige Michael den Teufel bezwingt. Das Turamichele sticht dabei mit einer Lanze auf das Ungeheuer ein. Das Familienfest ist eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands. Der Sage nach verjagte der Erzengel Michael vor langer Zeit einen Drachen aus den Augsburger Wäldern. Aber er wird auch in der Bibel erwähnt und soll den Teufel in Form eines bösen Drachens aus dem Himmel vertrieben haben. Daher gibt es am 29. September ihm zu Ehren einen Gedenktag, den sogenannten Michaelistag. Das Familienfest findet immer rund um diesen Tag auf dem Rathausplatz statt.

Das Augsburger Turamichele hat seine festen Einsatzzeiten

Gefeiert wird am Samstag und Sonntag am Rathausplatz in Augsburg. Von 10 bis 18 Uhr erscheint zu jeder vollen Stunde das Turamichele am Fenster des Perlachturms, wo es zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel bezwingt. Gemeinsam wird der Sieg des Guten über das Böse anschließend mit fliegenden Luftballongrüßen gefeiert. Jeweils eine Viertelstunde zuvor findet auf dem Rathausplatz ein Kinderschauspiel statt, in dem die kleinen Darstellerinnen und Darsteller die Geschichte des Turamicheles erzählen. So kündigt es Augsburg Marketing an.

Mitmachaktionen sind vorgesehen. Erstmals ist ein Stand der Feuerwehrerlebniswelt dabei. Er lädt zum Schlauchkegeln ein. Am Stand des FC Augsburg können Kinder ihr Können an der Torwand beweisen. Eine Tradition ist der Luftballon-Wettbewerb. Es gibt Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro.