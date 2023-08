Augsburg

Tuxedo will Fertigung von Computerplatinen in Augsburg ansiedeln

Plus Das Unternehmen Tuxedo setzt auf das Betriebssystem Linux und entwickelt und baut hierfür eigene Laptops. Auch Platinen sollen künftig in Augsburg gefertigt werden.

Alles begann in einem zwölf Quadratmeter Kellerzimmer. Dort ging Herbert Feiler seinem Interesse für das Computer-Betriebssystem Linux nach. Neben dem Programmieren gestaltete und vertrieb er vor allem Werbeartikel für das System – meist versehen mit dem Pinguin, dem Maskottchen von Linux. Heute, 19 Jahre später, arbeitet Herbert Feiler im zwölften Stock des Messeturms in Augsburg, verwaltet 1000 Quadratmeter Bürofläche und hat 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein sinnbildlich steiler Aufstieg. Werbeartikel für Linux sind dabei längst nicht mehr sein Geschäft.

Diese Werbeartikel gibt es allenfalls noch als Geschenk für Kundinnen und Kunden. Herbert Feiler entwickelt zusammen mit seinen Mitarbeitern Notebooks und Software, die mit dem Betriebssystem Linux arbeiten. Linux ist eine Alternative zu den Betriebssystemen Windows und dem Angebot von Apple, aber eine "Open-Source" Anwendung, also ein System, auf das jeder zugreifen und dieses weiter entwickeln kann. Es galt lange als Betriebssystem für Bastler und Nerds. Diese Zeiten sind vorbei. Ein begehrter Vorteil: Linux gilt als effektiver, wenn es um das Thema Datenschutz geht. "Man hat mehr Kontroll- und Steuermöglichkeiten und kann genau verfolgen, wohin die Daten abfließen", so Feiler. Die Server, mit denen Tuxedo arbeitet, seien alle in Deutschland beheimatet. Unternehmen wie Airbus, aber auch die Nasa oder Hollywood würden mit diesem Betriebssystem arbeiten. Den großen Bedarf, auch im Privatkundenbereich, habe er schon vor gut 20 Jahren erkannt, als er als Blogger rund um Linux immer mehr Anfragen zu diesem Thema erhielt.

