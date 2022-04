Uber Eats, Gorillas & Co.: Was macht Augsburg für Lieferdienste attraktiv?

Plus Corona hat die Beliebtheit von Lieferdiensten befeuert, viele Unternehmen rechnen weiter mit steigenden Umsätzen. Aber es gibt auch kritische Stimmen.

Sie heißen Gorillas, Bringmeister, Flaschenpost oder Knuspr und liefern Lebensmittel und Getränke direkt an Augsburger Haushalte. Allen, die keine Lust auf Kochen oder keine Zeit dazu haben, bringen Lieferando, Boxbote, Bringbutler, McDonald's, Burger King und neuerdings auch Uber Eats gleich fertige Speisen aus den Lokalen an den heimischen Esstisch. Und wer Sonntagmorgen frische Semmeln möchte, engagiert broetchenbursche.de oder den Frühstücksservice von Morgengold. Immer neue Lieferdienste entdecken Augsburg für sich und sind von ihren Marktchancen überzeugt. Es gibt aber auch kritische Stimmen.