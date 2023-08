Augsburg

10:05 Uhr

Überlebende des Erdbebens in der Türkei müssen Augsburg verlassen

Plus Mit einem Visa-Sonderprogramm der Bundesregierung holten 150 Augsburger Familien Angehörige aus dem Erdbebengebiet zu sich. Am Sonntag lief das Programm aus. Und jetzt?

Von Stefanie Schoene

Fünf Brüder und drei Schwestern waren sie in Antakya, der türkischen Stadt an der syrischen Grenze, unweit von Aleppo. Doch jetzt, auf der Terrasse einer Pizzeria nahe dem Klinikum, wischt Selahittin Serhanoglu mit einer typischen nahöstlichen Geste die Handflächen aneinander. „Antakya gibt es nicht mehr, weg“, sagt er. „Bitti“, fertig. Als sich die Erde im Februar dieses Jahres in elf Provinzen aufbäumte, erwischte es auch ihre Familie. Zwar blieb das Haus, in dem sie drei Eigentumswohnungen besaßen, stehen. Jedoch ist es unbewohnbar und von innen total zerstört.

Zusammen mit seinem Bruder Cevdet ist er seit Mai bei dem gemeinsamen Bruder Nurettin Serhanoglu (50) untergekommen. Wie 150 weitere türkeistämmige Augsburger hinterlegte dieser beim Ausländeramt eine Verpflichtungserklärung. So konnten die beiden mit dem für Erdbebenopfer aufgelegten Sonderprogramm ein beschleunigtes Visum für einen dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland erhalten. Cevdet ist zertifizierter Metzger, hatte ein eigenes Geschäft im historischen Zentrum Antakyas. Selahittin ist Fliesenleger, seine Spezialität ist Marmor. Sie gehörten zum bürgerlichen Mittelstand. Jetzt haben sie nichts mehr, sie sind obdachlos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

