Radfahrer stößt 86-Jährigen nach Streit ins Gebüsch

Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochmorgen einen 86-jährigen Mann körperlich angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Luther-King-Straße in Augsburg, nachdem der Radfahrer und der Senior beinahe zusammengestoßen waren. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des Rades fest. Dabei kippte das Fahrrad und der Unbekannte musste abspringen. Er ging den 86-Jährigen im Anschluss offenbar körperlich an und stieß ihn in ein Gebüsch. Der 86-Jährige flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (gau)
Augsburg
