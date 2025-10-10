Radfahrer stößt 86-Jährigen nach Streit ins Gebüsch

Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochmorgen einen 86-jährigen Mann körperlich angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Luther-King-Straße in Augsburg, nachdem der Radfahrer und der Senior beinahe zusammengestoßen waren. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des Rades fest. Dabei kippte das Fahrrad und der Unbekannte musste abspringen. Er ging den 86-Jährigen im Anschluss offenbar körperlich an und stieß ihn in ein Gebüsch. Der 86-Jährige flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (gau)

86156 Kriegshaber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis