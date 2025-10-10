Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Unbekannter Radler greift Senior nach Beinahe-Unfall an

Augsburg

Radfahrer stößt 86-Jährigen nach Streit ins Gebüsch

Weil er seinetwegen vom Fahrrad gefallen war, schubste ein Mann in der Luther-King-Straße einen Senioren.
    • |
    • |
    • |
    Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem 86-jährigen Mann ist es am Mittwoch in Kriegshaber gekommen.
    Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem 86-jährigen Mann ist es am Mittwoch in Kriegshaber gekommen. Foto: Sebastian Willnow

    Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochmorgen einen 86-jährigen Mann körperlich angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Luther-King-Straße in Augsburg, nachdem der Radfahrer und der Senior beinahe zusammengestoßen waren. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des Rades fest. Dabei kippte das Fahrrad und der Unbekannte musste abspringen. Er ging den 86-Jährigen im Anschluss offenbar körperlich an und stieß ihn in ein Gebüsch. Der 86-Jährige flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (gau)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden