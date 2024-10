Unbekanntes Trio löst Großeinsatz an den Berufsschulen im Hochfeld aus

Als alles vorbei ist, sammeln sich die Schüler draußen vor dem Gelände der Berufsschule, rauchen eine Zigarette, trinken einen Schluck Wasser oder einen Energydrink, quatschen. Einen geschockten Eindruck machen die meisten der jungen Menschen nicht, die gegen 13.30 Uhr den Komplex verlassen, der offiziell den Namen „Bebo-Wager-Berufsschulen“ trägt und in der Haunstetter Straße gegenüber der großen Mercedes-Niederlassung liegt. Dabei hätten die Schüler jeden Grund, von den Ereignissen beeindruckt zu sein: Die Stunden zuvor war die Polizei mit einem Großaufgebot in das Gebäude ausgerückt, auf der Suche nach drei noch unbekannten jungen Männern. Und die Schülerinnen und Schüler? Sie mussten in der Zeit in ihren Klassenzimmern warten, stundenlang.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis