Polizeieinsatz bei Augsburger Berufsschulen: Durchsuchung ist beendet

Im Augsburger Hochfeld kam es am Montag ab 10.45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei meldet, sind zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich der Berufsschulen unterwegs gewesen. Gegen 13.30 Uhr rückten erste Polizeikräfte wieder ab. Mehrere Personen, die sich verdächtig verhalten haben, sollten sich in einem Gebäude der Bebo-Wager-Berufsschulen aufgehalten haben, hieß es nach ersten Informationen. Inzwischen ist die Durchsuchung des Areals beendet und die Schüler konnten die Gebäude verlassen.

Inwieweit die gemeldeten Personen als verdächtig gelten, dazu gibt die Polizei derzeit keinerlei Auskunft. „Von einer Bewaffnung ist bislang nichts bekannt“, sagte ein Polizeisprecher. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr für Schüler oder Lehrer gebe es derzeit keine. Schüler berichteten, dass die Verdächtigen vermummt gewesen sein sollen; die Polizei äußerte sich dazu bisher nicht.

Schwer bewaffnete Einheiten der Polizei wurden am Vormittag um das Gebäude versammelt. Die Schülerinnen und Schüler blieben laut Polizei bis zum Ende der Maßnahmen vorsichtshalber im Gebäude. Das sei in Absprache mit der Schule geschehen und eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so die Polizei. Manche der Schüler schauten aus den Fenstern heraus. Bauarbeiten, die dort gerade durchgeführt werden, liefen unterdessen weiter. Die Polizei kläre den Aufenthaltsort und die Identität der Unbekannten, hieß es von der Polizei weiter.

Polizeieinsatz in Augsburg-Hochfeld: Sperrung der Haunstetter Straße aufgehoben

Rund um die Haunstetter Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bat darum, den Bereich Hochfeld großräumig zu umfahren. Die Haunstetter Straße war ab der Haltestelle Schertlinstraße bis auf Höhe der Werner-von-Siemens-Straße auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern für längere Zeit gesperrt. Gegen 13.30 Uhr wurde die Sperrung aber wieder aufgehoben. (jaka/ina)

