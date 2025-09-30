Augsburg und die Münchner Wiesn: So läuft das Geschäft

Das Oktoberfest ist für die Stadt München ein Milliardengeschäft. Nach aktuellen Berechnungen des Veranstalters beträgt der Wirtschaftswert des Festes in diesem Jahr rund 1,55 Milliarden Euro. Die erwarteten 6,7 Millionen Besucher sollen im Durchschnitt gut 90 Euro direkt auf dem Oktoberfest ausgeben, heißt es. Viele Wiesn-Besucher kommen direkt aus Augsburg oder steigen am Hauptbahnhof zu, um nach München mit dem Zug zu fahren. Was aber bleibt in Augsburg vom großen Geschäft hängen? Wenig, sagen informierte Kreise.

