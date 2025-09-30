Icon Menü
Augsburg und die Wiesn in München: So läuft das Geschäft

Augsburg

Augsburg und die Münchner Wiesn: So läuft das Geschäft

Menschen aus der Region reisen gerne auf das Oktoberfest und geben viel Geld aus. Die Hotellerie in Augsburg profitiert jedoch kaum. Doch an anderer Stelle hat die Wiesn Auswirkungen.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Unschwer zu erkennen: Emeline und Fabian machen sich am Samstag in Tracht auf den Weg mit dem Zug nach München zur Wiesn.
    Unschwer zu erkennen: Emeline und Fabian machen sich am Samstag in Tracht auf den Weg mit dem Zug nach München zur Wiesn. Foto: Anna Kondratenko

    Das Oktoberfest ist für die Stadt München ein Milliardengeschäft. Nach aktuellen Berechnungen des Veranstalters beträgt der Wirtschaftswert des Festes in diesem Jahr rund 1,55 Milliarden Euro. Die erwarteten 6,7 Millionen Besucher sollen im Durchschnitt gut 90 Euro direkt auf dem Oktoberfest ausgeben, heißt es. Viele Wiesn-Besucher kommen direkt aus Augsburg oder steigen am Hauptbahnhof zu, um nach München mit dem Zug zu fahren. Was aber bleibt in Augsburg vom großen Geschäft hängen? Wenig, sagen informierte Kreise.

