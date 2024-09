Unfreiwillige Musikpause: Die Klaviere stehen im Regen

Normalerweise treten Pianisten in Hallen und Sälen auf. Draußen wird eher selten gespielt. In Augsburg ist dies im September anders. Einige Straßenklaviere stehen derzeit an öffentlichen Plätzen. Wer Lust, kann sich setzen und spielen - „Play me, I‘m yours“, lautet das Motto. Das Wetter in Augsburg ist gegenwärtig eher mies. Teils stehen die Klaviere abgedeckt im Regen. Es gibt Regelungen, wie auf das Wetter reagiert wird. Klavierpaten haben eine wichtige Aufgabe.

Verantwortlich für die mehrwöchige Aktion ist Augsburg Marketing. Leiter Ekkehard Schmölz sagt: „Grundsätzlich kann bei jeder Temperatur gespielt werden. Bei Nässe sind die Klaviere jedoch abgedeckt, um sie zu schützen.“ An fast allen Standorten dürfe bis 21 Uhr gespielt werden. Auch bei wechselhaftem Wetter werde die Möglichkeit zum Spielen gut angenommen, so Schmölz. So ist am Dienstagmittag am Klavier vor der Fleischhalle am Stadtmarkt etwas los.

Es gibt eigens Klavierpaten

Es gibt Klavierpaten. Schmölz: „Wenn diese in der direkten Nähe des Klaviers wohnen, können sie natürlich flexibler auf die Wetterlage reagieren.“ Bei wechselhaftem Wetter müsse man sehen, dass es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt. Es könne vorkommen, dass die Klaviere nicht in jeder trockenen Phase sofort wieder aufgedeckt würden.

Die Aktion, die in Augsburg ihre achte Auflage erlebt, läuft seit einigen Tagen. Die Resonanz sei durchweg positiv, heißt es bei Augsburg Marketing. Neben vielen Augsburgern hätten auch Künstler von außerhalb die Gelegenheit genutzt, auf den Klavieren zu spielen. Eine gewisse Wetterfestigkeit der Straßenklaviere sei gegeben, sagt Schmölz auf Anfrage: „Die Klaviere bestehen aus Holz und können einem leichten Nieselregen problemlos standhalten. Bei stärkerem Regen sollten sie jedoch unbedingt abgedeckt werden, um Schäden zu vermeiden.“

Die Aktion läuft nicht nur in Augsburg. Im Jahr 2008 brachte der britische Künstler Luke Jerram die Idee nach Birmingham. Kunstvoll gestaltete Klaviere luden an öffentlichen Orten zum Spielen ein. Was als lokale Kunstaktion begann, hat sich inzwischen zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, heißt es.