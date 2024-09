„Play me, I‘m yours“: Die Straßenklaviere stehen wieder in Augsburg

Auf dem Heimweg nach der Arbeit noch etwas Mozart oder Ragtime spielen? Das ist in Augsburg auch diesen Herbst wieder möglich. Seit acht Jahren organisiert das Augsburger Stadtmarketing die Aktion „Play Me, I’m Yours“, bei der individuell gestaltete Klaviere an verschiedenen Standorten in der Stadt aufgestellt werden. Diese Woche wurden die Straßenklaviere im C. Bechstein Centrum ausgestellt und von den Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Gespielt werden können sie dann ab Freitag.

Für die ursprünglich aus England stammende Aktion werden Klaviere auf den öffentlichen Plätzen der Stadt verteilt, um den Menschen so einen Zugang zur Kunst und Musik zu verschaffen. Besonders ist an der Aktion, dass es sich bei den Klavieren um Spenden von Bürgerinnen und Bürger handelt und dass die Instrumente von Kunstschaffenden der Stadt gestaltet werden. Zum Erfolg der Aktion tragen laut Ekkehard Schmölz, Leiter des Augsburger Stadtmarketings, nicht nur die Menschen bei, die sich zum Musizieren um die Klaviere versammeln. Auch vorher passiert schon einiges.

Zunächst müssen die Klaviere von Annemarie Cizmadia in Augenschein genommen und mithilfe von Andreas Adomat vom C. Bechstein Klavierhaus instand gesetzt werden. „Leider ist nicht jedes Klavier noch intakt genug, um drei Wochen lang unter freiem Himmel zu stehen“, erklärt Cizmadia. Daher sei eine eingehende Prüfung der Instrumente wichtig. Außerdem habe jedes Klavier eine Patin oder einen Paten, der täglich dafür sorgt, dass die Instrumente abends abgedeckt und vor Feuchtigkeit und Kälte geschützt werden. „Play Me, I’m Yours ist ein richtiges Gemeinschaftsprojekt“, betont Cizmadia.

Die Klavierdesigns sind bunt und abwechslungsreich

Sind die Klaviere bereit, gehen die Kunstschaffenden an die gestalterische Arbeit. Die Designs in diesem Jahr sind so abwechslungsreich wie die Menschen, die sie kreiert haben. Das Team der Meteocontrol GmbH entschied sich für ein technisches Design: Das Klavier ist komplett in Folie gekleidet, die an Solarpanele erinnern soll. Durch eine Solarzelle oben am Klavier wird abends eine LED-Leiste betrieben, die das Spielen auch nach der Dämmerung ermöglichen soll. Dieses Klavier wird am Manzù-Brunnen auf dem Königsplatz stehen.

Das Pin-Stripe Klavier von Michael Winkler setzt auf den Humor urbaner Subkultur. Seine Sprüche und Illustrationen wird man am Dom bewundern und bespielen können. Auch am Rathausplatz wird dieses Jahr wieder ein Klavier stehen. Das Design „The Piano Forest“ von Marina Mayer und Pianist Antscho wurde dafür mit Waldmotiven ausgewählt und setzt einen grünen Akzent am Augustusbrunnen. Weitere Klaviere werden am Ulrichsplatz, in der Bäckergasse, auf dem Stadtmarkt, am Metzgplatz sowie in Oberhausen am Friedensplatz stehen.

Info: Die Klaviere werden vom 6. bis zum 29. September in der Stadt aufgestellt. Sie können täglich bis maximal 21 Uhr bespielt werden.