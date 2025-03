„Ungezogen“: SPD-Stadträtin ärgert sich über Brief des türkischen Generalkonsuls

Sieglinde Wisniewski war so aufgewühlt, dass sie sogar den Bundesnachrichtendienst über den Vorgang informierte. Nicht nur die Augsburger SPD-Stadträtin hat vor wenigen Tagen einen Brief vom türkischen Generalkonsul aus München erhalten, sondern auch SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Freund. In dem Schreiben mit goldfarbenem Halbmond und Stern auf dem Briefkopf werden die beiden indirekt kritisiert. Dem türkischen Generalkonsul hat es offenbar missfallen, dass die SPD-Kommunalpolitiker an einer Veranstaltung des Fastenbrechens in Augsburg teilgenommen haben.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sieglinde Wisniewski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis