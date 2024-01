Vegan essen in Augsburg: Acht Restaurant-Tipps aus der Redaktion

Veganes Essen ist langweilig? Von wegen. Diese Restaurants in Augsburg beweisen das Gegenteil. Wo Sie Kein-Fleischsalat, Tofu-Scramble oder Glücksteller essen können.

Klima und Umwelt schützen, gesünder essen oder aus Liebe zu Tieren. Es gibt viele Gründe, sich vegan zu ernähren. Aber nicht jedes Restaurant hat eine vegane Auswahl. Unsere Redakteurinnen und Redakteure stellen fünf Restaurants in Augsburg vor, wo Veganerinnen und Veganer (oder die, die es werden wollen) auf ihre Kosten kommen.

Emmi's Kitchen: Gemütliches Ambiente ohne Schnickschnack

Vegan, ganz nebenbei. So fühlt sich ein Besuch in Emmi's Kitchen an. Denn auch wenn hier auf rein pflanzliche Küche gesetzt wird: Verzichten muss man deswegen auf nichts. Die Stimmung im Emmi's ist freundlich und entschleunigt. Wer einen Cappuccino bestellt, wird eher beiläufig gefragt, ob mit Soja-, Hafer- oder Mandelmilch. Auch das Ambiente ist gemütlich: viel Holz, ein paar Pflanzen, kein Schnickschnack. Und die Speisekarte? Übersichtlich, es gibt: Frühstück, Kuchen, Burger, Bowls und ein bisschen "Soulfood". Und ja, die hausgemachten Kaaspressknödel auf Salatbett wärmen die Seele tatsächlich ein bisschen. Wohl ganz im Sinne von Oma Emmi, der Großmutter des Gründers Götz Möglinger, der nicht nur das Lokal im ehemaligen Striese in Augsburg betreibt, sondern unter gleichem Namen noch drei weitere in München. Zu empfehlen ist in Emmi's Kitchen auch der Beyond Cheese Burger: Das "Fleisch" auf Basis von Erbsenprotein ist saftig, der Coleslaw gut abgeschmeckt, die Burgersauce hausgemacht. Am schönsten aber ist es im Emmi's zur Frühstückszeit. Wer sich bei der vielseitigen Auswahl - von Kokosmilchreis über Avocadobrot bis hin zu Tofu-Scramble, das ist veganes Rührei - nicht entscheiden kann, sollte einfach die Pancakes bestellen. Fluffig, saftig, garniert mit Obst, Waldbeerensoße und Granola, dazu Ahornsirup. Schmeckt köstlich - noch besser nur im Sommer vor dem Lokal, im schönen Ulrichsviertel, umgeben von ein paar Palmen. (fla)

