„Die meisten sagen, es schmeckt ihnen richtig gut“: So läuft es in Augsburgs veganer Fleischerei

Bei ihr gibt es „Keine Leberwust“, „Keine Weißwurst“ oder „Kein Leberkäse“ – so nennen sich die Produkte, die es in Augsburgs erster veganer Fleischerei zu kaufen gibt. Vor knapp neun Monaten hat Katja Weßling das Geschäft in der Augsburger Altstadt eröffnet. Im Internet wurde darüber eifrig diskutiert. Manche störten sich auch am Begriff „vegane Fleischerei“, weil es dort ja eben kein Fleisch zu kaufen gibt. Doch wie sieht es inzwischen aus? Welche Bilanz Weßling bislang zieht – und was sie besonders überrascht hat.
