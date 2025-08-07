Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Vegane Fleischerei Augsburg: Wie es den Kunden schmeckt

Augsburg

„Die meisten sagen, es schmeckt ihnen richtig gut“: So läuft es in Augsburgs veganer Fleischerei

Leberkäse, Weißwurst, Steak – aber alles vegan: Wie das Angebot der veganen Fleischerei bei den Augsburgern ankommt und wer die Kunden sind.
Von Vanessa Stadel
    • |
    • |
    • |
    Katja Weßling hinter der „Fleisch“-Theke in ihrer veganen Metzgerei in der Augsburger Altstadt.
    Katja Weßling hinter der „Fleisch“-Theke in ihrer veganen Metzgerei in der Augsburger Altstadt. Foto: Peter Fastl

    Bei ihr gibt es „Keine Leberwust“, „Keine Weißwurst“ oder „Kein Leberkäse“ – so nennen sich die Produkte, die es in Augsburgs erster veganer Fleischerei zu kaufen gibt. Vor knapp neun Monaten hat Katja Weßling das Geschäft in der Augsburger Altstadt eröffnet. Im Internet wurde darüber eifrig diskutiert. Manche störten sich auch am Begriff „vegane Fleischerei“, weil es dort ja eben kein Fleisch zu kaufen gibt. Doch wie sieht es inzwischen aus? Welche Bilanz Weßling bislang zieht – und was sie besonders überrascht hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden