Vegane Leckereien und Handgemachtes: Die Weihnachtsinsel am Zeughaus ist eröffnet

Die Weihnachtsinsel am Zeughaus ist seit Freitag geöffnet. In diesem Jahr ist das Café Dreizehn aus der Kresslesmühle erstmals vertreten. Ein erster Rundgang.

Auf der Weihnachtsinsel am Zeughaus gibt es in diesem Jahr wieder Neues zu entdecken. Tini Ostermayr und Stefanie Rajkay betreiben das Café Dreizehn und haben in diesem Jahr erstmals auch einen Stand auf der Weihnachtsinsel. Als um 11 Uhr der Markt öffnete, dampften bereits das Sauerkraut und der Kaiserschmarrn in den Töpfen. Bis zur Eröffnung hatten die Gastronominnen alle Hände voll zu tun: "Für die Weihnachtsinsel haben wir neue Gerichte konzipiert, die zur Weihnachtszeit passen", erklärt Rajkay. Diese seien im eigenen Hause vielfach für Freunde und Familie probegekocht worden. "Für uns ist das jetzt zunächst ein Probelauf. Wir können erst nach der Eröffnung sehen, wie viel wirklich verkauft wird", sagt Ostermayr. Wie im Café Dreizehn sind auch am Weihnachtsstand alle Produkte vegan. Auf der Speisekarte stehen Gulaschsuppe, eine Sauerkraut-Nudel-Pfanne und für diejenigen, die es lieber süß mögen, der Kaiserschmarrn. "Wir hoffen, dass der Markt wieder viele Besucher hat und dass das Essen gut ankommt", so die Betreiberinnen.

Tini Obermayr (links) und Steffi Rajkay bieten an ihrem neuen Stand auf der Weihnachtsinsel vegane Speisen an. Foto: Annette Zoepf

Auf die Idee gekommen seien die Gastronominnen durch ihre Freundin und ehemalige Mitarbeiterin Rebecca Comes. Die Goldschmiedin betreibt seit letztem Jahr ebenfalls einen Stand auf der Weihnachtsinsel. "2022 fand die Weihnachtsinsel zum ersten Mal nach der Pandemie statt. Damals haben einige Stände aufgehört", sagt Comes. Es sei ihr Wunsch, dass in den nächsten Jahren wieder einige neue Stände hinzukommen. Für sie war die Weihnachtsinsel ein Wendepunkt, denn über den Marktstand konnte die gelernte Goldschmiedin sich endgültig selbstständig machen. Auf dem Christkindlesmarkt könnte Comes ihre Produkte nicht ausstellen. "Viele von uns betreiben ihr Atelier alleine oder haben zusätzliche Jobs. Unter der Woche arbeiten wir daher an der Herstellung unserer Produkte oder gehen anderen Tätigkeiten nach", erklärt die Goldschmiedin. Daher sei die Weihnachtsinsel, die abgesehen von der letzten Woche vor Weihnachten nur von Freitag bis Sonntag geöffnet hat, eine gute Alternative.

Rebecca Comes ist Goldschmiedin und betreibt seit letztem Jahr einen Stand auf der Weihnachtsinsel. Foto: Annette Zoepf

Das bestätigt auch Renate Guttenberger. Sie ist bereits zum vierten Mal auf der Weihnachtsinsel dabei. In ihrem kleinen Stand verkauft sie Handarbeiten in Filz. Für sie sei das Handwerk eher ein Hobby, denn hauptberuflich arbeitet sie in der Verwaltung einer Behindertenwerkstatt. "Ich arbeite seit fast 30 Jahren mit Filz, damals gab es dafür aber nicht so eine große Nachfrage wie heute", berichtet sie. Wichtig sei Guttenberger vor allem die Qualität der Wolle. Den Großteil ihres Materials bezieht sie von einem Hof im Allgäu. Mit Filznadel und Wolle kreiert sie dann die unterschiedlichsten Produkte: Von bunten Lampenschirmen bis zu Seifensteinen mit Filzüberzug gibt es allerlei Kostbarkeiten. Für besonders Mutige gibt es auch Regenbogenkugeln zu kaufen, die nach dem Aufschneiden eine Überraschung preisgeben. Auch für Guttenberger käme der Christkindlesmarkt nicht in Frage. "Unter der Woche arbeite ich ja, daher bietet sich die Weihnachtsinsel sehr für mich an", erklärt sie.

Renate Guttenberg verarbeitet Wolle zu Filzprodukten und ist seit vier Jahren Mitglied im Verein der Weihnachtsinsel. Foto: Annette Zoepf

Vertreten sind auch wieder alteingesessene Stände, wie der Keramikwarenstand von Lothar Geiger. Gemeinsam mit seinen Auszubildenden Pauline und Jana Matschulat richtet der Meisterkeramiker die letzten Ausstellungsstücke zurecht. Seit 1990 betreibt er seinen Stand auf der Weihnachtsinsel. "Der Markt hier ist schon etwas Besonderes. Hier stellen ausschließlich selbst-produzierende Kunsthandwerker aus", sagt Geiger. Das werde bei der Auswahl der Stände streng beachtet. Da die Weihnachtsinsel als Verein geführt wird, werden wichtige Entscheidungen von den Ausstellenden selbst getroffen. "Die Atmosphäre hier ist daher auch äußerst freundschaftlich. Man kennt und hilft sich untereinander."

Info: Die Weihnachtsinsel hat vom 01. bis 17. Dezember von Freitag bis Sonntag und vom 18. bis 23. Dezember täglich geöffnet.

