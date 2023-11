Das sind die Advents- und Weihnachtsmärkte in den Augsburger Stadtteilen

Geschenke, Essen und besinnliches Rahmenprogramm – in Augsburg locken zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte. Am ersten Dezember-Wochenende ist sehr viel los.

Nicht nur die Innenstadt putzt sich weihnachtlich heraus - auch in den Stadtteilen von Augsburg kehrt adventliche Stimmung ein. Aktionsgemeinschaften und Vereine veranstalten Adventsmärkte, bei denen es neben vielfältigen kulinarischen Angeboten zumeist auch Weihnachtsgeschenke zu erwerben gibt. Hier ein Überblick:

Vor dem Holzerbau findet der Hochzoller Advent statt. Foto: Annette Zoepf

Der Hochzoller Advent findet von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember jeweils von 16 bis 21 Uhr, beziehungsweise am Sonntag von 15 bis 20 Uhr an der Neuschwansteinstraße - zwischen der Pfarrkirche Heilig Geist und dem Bürgertreff "Holzerbau" statt. Geboten werde wieder allerlei Geschenkartikel, Kränze sowie Speisen und Getränke.

Unter Pappeln eröffnete die Arge Hammerschmiede ihren Adventsmarkt. Foto: Christkönig (Archivbild)

Bereits zum zehnten Mal findet der Weihnachtsmarkt in der Hammerschmiede statt. Von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember präsentieren und verkaufen Firmen und Vereine aus der Hammerschmiede Weihnachtsartikel. Der Weihnachtsmarkt findet im Park am Pappelweg gegenüber der Grundschule statt. Am Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag von 16 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr gibt es Glühwein und Punsch, Bratwürstel und mehr. Täglich kommt der Nikolaus um 17 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Augsburg: Oberhauser Advent am ersten Dezember-Wochenende

Am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr lädt der Stadtteilverein Jakober Vorstadt ein zur ökumenischen Adventsandacht in St. Jakob. Danach schmücke Kinder den Christbaum vor St. Jakob. Anschließend findet ein Treffen im Gemeindesaal von St. Jakob mit Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein statt. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Schulchor der Elias-Holl Grundschule und die Blechbläsergruppe "Let´s brass" aus Inningen.

Stimmungsvoll mit einem Lagerfeuer ist der Oberhauser Advent am Helmut-Haller-Platz. Foto: Bernd Hohlen

Auch in diesem Jahr findet der Oberhauser Advent auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Der Weihnachtsmarkt ist am 2. und 3. Dezember. Der Oberhauser Advent ist eine lieb gewordene Tradition, die den Helmut-Haller-Platz vorweihnachtlich erscheinen lässt. Wie im Vorjahr gibt es einen Weihnachtsbaum, der den Platz zieren wird. Das Fest wird am 2. Dezember von Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle eröffnet. Kinder können wieder Stockbrot backen und Lebkuchen verzieren. Am 3. Dezember kommt der Nikolaus mit Engel zu Besuch.

In der Pfarrei St. Franziskus in der Firnhaberau findet der Aventsmarkt am 2. und 3. Dezember statt. Die Veranstaltung wird am Samstag, 2. Dezember mit einem Gottesdienst in der Kirche um 18 Uhr beginnen. Musizieren wird der „Wohnzimmerchor“, welcher dann auch nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz noch einige adventliche Lieder singen wird. Auf dem Kirchplatz geht es dann bis 22 Uhr weiter mit Budenzauber und vorweihnachtlicher Musik. Bratwürste, Crêpes, gebrannte Mandeln, Glühwein und Punsch werden angeboten. Am Sonntag wird der Markt fortgesetzt mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr. Anschließend werden die Buden öffnen haben. Auch ein Besuch der Kinder durch den Nikolaus ist vorgesehen.

Am Samstag, 2. Dezember, lädt die Arge Kriegshaber zum Adventsmarkt in den Park der evangelischen Kirchgemeinde St. Thomas in der Rockensteinstraße 21. Nach einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst öffnen die zahlreichen Marktstände. Glühwein, Bratwurst und Süßes, aber auch Gestecke und viel Selbstgebasteltes wird am Adventsmarkt angeboten. Schließlich besucht auch jährlich der Nikolaus die Veranstaltung und beschenkt die Kinder.

Nicht nur die Kinder freuen sich über den Besuch das Nikolaus auf dem Gögginger Weihnachtsmarkt. Foto: Peter Fastl

Der Bürgerplatz am Lerchenweg ist der Ort für das Christbaumfest im Bärenkeller. Es findet am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 19 Uhr mit kulinarischen Ständen und einem adventlichen und sportlichen Programm statt.

Advent in den Augsburger Stadtteilen: Das ist in Lechhausen und Göggingen geboten

Vor der zauberhaften Kulisse des Kurhauses gestalten Gögginger Geschäftsleute in diesem Jahr wieder mit viel Liebe und Engagement den Gögginger Weihnachtsmarkt, der an zwei Wochenenden zum Schauen, Bummeln und Genießen einlädt. Ein schöner Rahmen, um sich mit Familie und Freunden auf den einen oder anderen Gaumenschmaus oder Glühwein zu treffen, Geschenkideen zu sammeln und sich in die richtige Weihnachtsstimmung zu bringen, heißt es. Der Weihnachtsmarkt findet statt am Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, und am Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember. Freitags von 17 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 Uhr bis 20 Uhr. Am 9. und 10. Dezember kommt jeweils um 16 Uhr der Nikolaus.

Auch Lechhausen hat wieder seinen Weihnachtsmarkt. Er findet auf dem Stadtplatz vor dem Schlößle statt. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in Lechhausen erstmals von der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet. Er findet vom 7. bis 10. Dezember auf dem Stadtplatz am Schlößle statt, und zwar am Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Es gibt eine große Auswahl an selbstgemachter Dekoration und Geschenke, wie beispielsweise Kränze.

Eine Neuerung gibt es in Haunstetten. Den langjährigen Christkindlesmarkt im Gasthaus Settele wird es in diesem Jahr nicht geben, stattdessen findet dort vom 29. Dezember bis 31. Dezember und vom 5. Januar bis zu 7. Januar der Haunstetter Wintermarkt statt. An zwei Wochenenden dreht sich alles um die Kulinarik - der Gasthausbetrieb ist währenddessen eingestellt. Es soll ein "kulinarisches Feuerwerk" im Freien geben. Der Bunte Kreis wird Erlebnisse für Kinder schaffen. Hier wird der Erlös wieder einem guten Zweck zugutekommen: Es gibt Pferdekutschenfahrten, Stockbrot – und Marshmallows am Feuer, angedacht ist Zauberei für Kinder, Dosenwerfen, ein Karaoke-Wettbewerb sowie bunte Bastelangebote.