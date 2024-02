Augsburg

07:00 Uhr

Vergewaltigung auf Toilette am Kö: Mann steht bald vor Gericht

Um eine Vergewaltigung einer 18-Jährigen auf einer Toilette am Königsplatz geht es in einem Prozess, der kommende Woche in Augsburg startet.

Plus Eine 18-Jährige ist im September am Augsburger Königsplatz Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die Tat ereignete sich in einem Schnellimbiss-Restaurant.

Von Ina Marks

Drei Verhandlungstage sind für den Prozess gegen einen jungen Mann anberaumt, der im vergangenen Herbst am Königsplatz eine damals 18-Jährige vergewaltigt haben soll. Das Verfahren beginnt kommende Woche am Augsburger Amtsgericht.

Als der Fall an die Öffentlichkeit kam, hatte die Polizei zunächst von einem sexuellen Übergriff gesprochen. Dann hieß es, dass gegen den Tatverdächtigen wegen Vergewaltigung ermittelt werde. Beschuldigt ist ein Syrer aus Augsburg, zum Zeitpunkt der Tat 19 Jahre alt. Es geschah in der Nacht auf den Sonntag, zehnter September, im McDonald's am Königsplatz.

