Verkehr rund um Schulen: Sozialfraktion will die Hallstraße sperren lassen

Nach dem Vorstoß der Schulen vom Sommer habe sich nichts getan, kritisiert die Opposition. Ein Verkehrsversuch soll nun Erkenntnisse bringen.

Geht es nach der Sozialfraktion im Stadtrat, soll die Hallstraße nach den Weihnachtsferien versuchsweise gesperrt werden. Ein Dringlichkeitsantrag wurde in der Stadtratssitzung vor den Herbstferien vertagt und soll nun in einer der kommenden Bauausschusssitzungen behandelt werden. "Wir kommen mit dem Thema Hallstraße nicht weiter. Seit mindestens einem Jahr herrscht Funkstille. Wenn wir vorankommen wollen, dann muss man jetzt mal versuchsweise sperren und die verkehrlichen Auswirkungen messen", so Sozialfraktions-Stadtrat Dirk Wurm. Die Sperrung soll nur zwischen den Hausnummern 4 und 12 gelten, sodass auf Höhe des Holbein-Gymnasiums und dem Eingang zur Ulrichsschule kein Verkehr mehr herrschen würde.

Stadt sah zuletzt keine Perspektive

Eine Verkehrsberuhigung der Hallstraße wird seit mehreren Jahren immer wieder diskutiert und lag als Planentwurf auch schon vor, allerdings scheiterte sie bisher an unterschiedlichen Vorstellungen zur Ausgestaltung. Zuletzt machten die Elternbeiräte beider Schulen einen Vorstoß, indem sie eine probeweise Sperrung sowie einen neuen Anlauf zur dauerhaften Umgestaltung der Hallstraße forderten. Die Stadt winkte ab - es sei weder Geld da, noch gebe es nach den jahrelangen Gesprächen eine Erfolgsperspektive, was eine Neuplanung der Umgestaltung betrifft. Eine Komplettsperrung sei schwierig, weil der Verkehr dann in die Parallelgassen verlagert werde.

Schulen und Verkehrswendeaktivisten fordern Änderung

Am Freitag gab es in der Hallstraße erneut eine Demonstration seitens einiger Verkehrswendeaktivisten und -aktivistinnen, um den Sozialfraktions-Antrag zu unterstützen. Eine Sperrung sei für die Schüler und Schülerinnen (das Holbein-Gymnasium ist auf zwei Gebäude auf beiden Straßenseiten verteilt) eine deutliche Verbesserung. Generell seien mehr autofreie Zonen um Schulen und Kitas wünschenswert. Für die Hallstraße biete sich ein Versuch im Zuge der Erprobung der autofreien Maximilianstraße im kommenden Jahr an.