Verkehrsbehinderungen wegen Sperrung der Friedberger Straße

Seit mehreren Wochen wird die Friedberger Straße saniert, nun gehen die Arbeiten in die Endphase. Nachdem die Bushaltestelle „Localbahn“ bereits modernisiert wurden, folgt an diesem Wochenende die Erneuerung der Fahrbahndecke. Dafür ist die Friedberger Straße von Freitag, 11. Juli (19 Uhr) bis Sonntag, 13. Juli (24 Uhr) voll gesperrt. Das sorgt am Samstagnachmittag im Bereich Spickel für Verkehrsbehinderungen. Für die Strecke von der Bahnunterführung bis zum Damaschkeplatz brauchten Autofahrer teils 20 Minuten.

Zoo und Botanischer Garten über Schleifenstraße erreichbar

Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Schleifenstraße und der Localbahn-Querung. Der Knotenpunkt am Spickelbad, wo Wolfram-, Sander- und Siebentischstraße einmünden, ist gesperrt. Alle einmündenden Straßen werden an diesem Wochenende zu Sackgassen. Zoo und Botanischer Garten sind am Wochenende über Schleifenstraße/Hofrat-Röhrer-Straße mit dem Auto erreichbar. Die Stadt empfiehlt Besuchern aber, aufs Rad umzusteigen oder zu Fuß zu kommen. Gleiches gilt fürs Spickelbad/Fribbe.

Zoo und Fribbe: Stadt empfiehlt, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen

Für den Autoverkehr gibt es ausgeschilderte Umleitungen über Berliner Allee und Schleifenstraße (von Osten) bzw. über Haunstetter Straße und Schleifenstraße (von Westen). Die Geschäfte an der Friedberger Straße sind erreichbar. Die Buslinie 32 zum Zoo/Botanischer Garten wird ebenfalls umgeleitet und fährt über die Hofrat-Röhrer-Straße. (gau)