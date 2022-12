Augsburg

vor 49 Min.

Verspätungen auch am Montag: Go-Ahead gelobt Besserung

Am Montagmorgen startete Go-Ahead das erste Mal in den werktäglichen Pendlerverkehr (hier ein Doppelstockzug Richtung München am Augsburger Hauptbahnhof). Es kam zu Verspätungen.

Plus Im morgendlicher Bahn-Pendlerverkehr gibt es Verzögerungen, weil Abläufe haken und ein Stellwerk defekt ist. Die Fahrgäste nehmen es gelassen – sie sind Kummer gewohnt.

Von , Melanie Langenwalter Stefan Krog , Melanie Langenwalter

Bahnhof Gersthofen, kurz vor Montagmittag: Der Zug aus Donauwörth zum Augsburger Hauptbahnhof sollte um 11.52 Uhr ankommen, aus der angezeigten Verspätung von 15 Minuten werden erst 20, dann 30 Minuten. Die Stimmung am Bahnsteig ist - passend zu den Temperaturen - eisig. Von "nervig" bis "man kann es nicht ändern" gehen die Aussagen. Auch am Montag war das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead, das am Sonntag den Betrieb in weiten Teilen des Augsburger Nahverkehrsnetzes übernommen hatte, mit teils erheblichen Verspätungen unterwegs.

