Go-Ahead startet am Sonntag mit einigen Verspätungen

Go-Ahead betreibt jetzt Bahnstrecken rund um Augsburg – und hat zum Start mit Fahrzeugstörungen zu kämpfen. Am Montag steht die Feuertaufe im Pendlerverkehr bevor.

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead hat am Sonntagmorgen den Betrieb im Augsburger Nahverkehrsnetz aufgenommen. Allerdings kam es am Morgen zu Verspätungen infolge von etlichen Fahrzeugstörungen, die sich auch am Vormittag teils noch auswirkten. Hinzu sei die noch fehlende Routine gekommen, so Go-Ahead in einer ersten Bilanz am Sonntagnachmittag. Ein Team vom Triebwagenhersteller Siemens war vor Ort, um Störungen möglichst schnell zu beheben. Am Nachmittag hatte sich der Betrieb stabilisiert.

Personalmangel macht der Bahnbranche zu schaffen

Die eigentliche Feuertaufe steht dem Betreiber am Montag bevor, wenn der Pendlerverkehr im Großraum Augsburg zu bewältigen ist. Go-Ahead-Bayern-Geschäftsführer Fabian Amini sagte am Sonntag, die Belegschaft sei voll engagiert, gleichzeitig bat er Fahrgäste um Nachsicht bei etwaigen Anlaufschwierigkeiten. "Unsere Aufgabe war die größte Betriebsaufnahme in diesem Jahr in Bayern – da müssen sich noch Abläufe einspielen, und wir werden bald Routine haben", so Amini. Go-Ahead betreibt für die kommenden zwölf Jahre das Netz rund um Augsburg auf den Strecken nach München, Ulm und Donauwörth/Treuchtlingen.

Abgesehen von den Anlaufschwierigkeiten hat Go-Ahead - wie die ganze Branche - mit Personalmangel zu kämpfen. Er wird sich wohl erst bis zum Sommer beheben lassen. Bis dahin fallen bestimmte Verbindungen aus. Das hat zur Folge, dass nicht nur angekündigte Verbesserungen auf sich warten lassen (Halbstundentakt am Samstag nach Dinkelscherben), sondern vorübergehend auch eine Verschlechterung im Vergleich zum bisherigen Angebot eintritt (Ausdünnung des Taktes nach Meitingen).

Fahrplanwechsel in Augsburg: Pro Bahn äußert sich ernüchtert

Der Fahrgastverband Pro Bahn äußerte sich zum Fahrplanwechsel ernüchtert. "Die aktuelle Situation führt nicht gerade dazu, dass sich mehr Bürger für den öffentlichen Nahverkehr begeistern", so Errol Yazgac, Sprecher von Pro Bahn in Schwaben. Neben dem eingeschränkten Angebot von Go-Ahead zum Betriebsstart muss auch die Bayerische Regiobahn, die auf der Paartalbahn Richtung Aichach unterwegs ist und zudem neu auf der Strecke nach Gessertshausen (Kreis Augsburg) zusammen mit Go-Ahead fährt, wegen Personalmangels mit einem ausgedünnten Angebot fahren. Zwischen Gessertshausen und Augsburg entfällt ein Schülerzug der BRB, der Halbstundentakt am Samstag zwischen Aichach und Augsburg kommt vorläufig ebenfalls nicht zustande. Yazgac sagt aber auch, dass es besser sei, wenn der Fahrplan mit Ankündigung reduziert werde, als wenn Züge kurzfristig ausfallen.

Aus Sicht von Pro Bahn müssten alle Unternehmen die Arbeitsbedingungen in dem wegen Schichtarbeit ohnehin fordernden Job attraktiver machen. Dass der Freistaat angefangen habe, in Ausschreibungen Anforderungen zu stellen, sei positiv. Grundsätzlich sei auch ein anderes Miteinander auf Augenhöhe zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen wünschenswert. Hier gäbe es wohl "Verbesserungspotenzial" auf beiden Seiten, so Pro Bahn.

