Video vom Bauern-Protest: So lief die Demo am Augsburger Plärrer ab

Wut auf die Ampel-Regierung und Tausende Traktoren: Am Mittwoch haben Landwirte aus ganz Bayern gegen geplante Subventionskürzungen protestiert. Die Eindrücke im Video.

Tausende Landwirtinnen und Landwirte sind am Mittwoch zu einer Kundgebung auf dem Plärrer-Gelände in Augsburg zusammengekommen. Anlass der Demo: Wut – auf die Politik der Berliner Ampel-Regierung. Die Bundesregierung will etwa den Agrardiesel-Zuschuss innerhalb von drei Jahren abschaffen – die Landwirte hingegen pochen auf weiterhin steuerbegünstigten Treibstoff.

Bauern-Demo in Augsburg: Eindrücke vom Protest-Tag im Video

Eindrücke von der Augsburger Bauern-Demo bekommen Sie hier im Video:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach Angaben der Polizei ist die Versammlung friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen. Die Beamten zählten etwa 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ampel-Wut und Tausende Traktoren: Ende der Bauern-Proteste in Sicht?

Ob die Ampel-Regierung den Landwirten nach den landesweiten Protesten erneut Zugeständnisse machen wird? Zuletzt jedenfalls hatte die Bundesregierung einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen. Sollte es keine weiteren Zugeständnisse geben, scheint klar: Ein Ende der Bauern-Proteste ist nicht in Sicht.

Mit dabei bei der Protest-Kundgebung waren auch bayerische Politiker: etwa Hubert Aiwanger von den Freien Wählern oder Klaus Holetschek von der CSU.

Lesen Sie dazu auch