Der Liveblog zum Nachlesen: So lief die große Bauerndemo in Augsburg

Auf dem Augsburger Plärrergelände haben am Mittwoch laut Polizei rund 3000 Landwirte demonstriert. Die wichtigsten Infos, Bilder und Videos von der Demo.

Die Groß-Demonstration auf dem Augsburger Plärrergelände am Mittwoch war ein Höhepunkt der aktuellen Bauernproteste. Rund 4000 Landwirte mit etwa 1600 Fahrzeugen waren vor Ort.

Schon gegen 10 Uhr ist das Areal sehr voll, in der Stadt kommt es bis zum Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen, überall ist lautes Hupen zu hören. Infos, Bilder und Videos vom Protest gibt es in unserem Liveblog zum Nachlesen:

Begonnen hatte die Protestwoche am Montag: Rund 400 Fahrzeuge – Traktoren, Lastwagen, Transporter, Autos – bahnten sich da am Nachmittag lauthals ihren Weg durch Augsburg und legten so zumindest für eineinhalb Stunden Teile des Stadtverkehrs lahm.

Landwirte demonstrierten am Mittwoch auf dem Plärrer in Augsburg

Ein koordinierter Konvoi wie zuletzt war für den Mittwoch nicht vorgesehen, stattdessen wurde das Plärrergelände Schauplatz einer stationären Kundgebung. Der offizielle Start war um 11 Uhr, erste Traktoren waren aber bereits ab 8.30 Uhr auf dem Gelände. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 3000 und die Zahl der Fahrzeuge vor Ort auf etwa 2000. Die Fahrzeuge wurden auf dem Plärrergelände abgestellt, auf einer Bühne sprachen ab 11 Uhr unter anderem Verantwortliche aus Landwirtschaft und Handwerk.

