Viktualienhalle am Stadtmarkt ist ab Montag wieder geöffnet

Die Halle wurde neu gestrichen, es gab eine neue Beleuchtung. Kunden erwartet am Montag eine Überraschung.

Die Viktualienhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt wird ab Montag, 14. Februar, wieder geöffnet sein. Wie berichtet, war sie in den vergangenen vier Wochen gestrichen worden, es gab auch eine neue Beleuchtung. Die Händler konnten deshalb einige Wochen lang keine Waren in der Halle anbieten. Wie geplant geht der Betrieb nun aber wieder los. Die Kundinnen und Kunden erwarte am Montag ein kleines Willkommensgeschenk, versprach Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle am Freitag bei einer Begehung der Halle. (AZ)

