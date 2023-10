Augsburg

vor 31 Min.

Von Hallenbad bis Spielplatz: So geht Augsburg mit Bürgeranträgen um

Die Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen soll seit vielen Jahren als Stadtteilzentrum neu gestaltet werden. Nun kommt womöglich etwas Bewegung in die Angelegenheit.

Plus Kommende Woche lädt die Stadtspitze die Augsburger Bevölkerung zu Bürgerversammlung und Stadtteilgesprächen im Spickel und Haunstetten. Doch was kommt dabei heraus?

Kommende Woche können die Augsburger und Augsburgerinnen wieder direkt mit der Stadtspitze in Kontakt treten: Am Montag, 16. Oktober findet im Organisationszentrum am Eiskanal (Am Eiskanal 30) die gesamtstädtische Bürgerversammlung statt. Alle Bürger aus Augsburg dürfen dort Anträge stellen, mit denen sich, wenn die Mehrheit der Anwesenden dafürstimmt, der Stadtrat innerhalb von drei Monaten zu befassen hat. Bewohner aus dem Spickel und dem Herrenbach können dort auch speziell ihre Anliegen vorbringen.

Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerversammlung tingelt die Stadtregierung bis 2025 nämlich durch alle Stadtteile. Die Spickel- und die gesamtstädtische Versammlung werden in einer Veranstaltung zusammengefasst. Am Mittwoch, 18. Oktober, folgt dann im Gemeindesaal von St. Pius (Mittelfeldstraße 4) die Stadtteil-Versammlung für Haunstetten und Siebenbrunn.

