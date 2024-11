Vorfreude wächst: Die Zeit der Weihnachtsmärkte rückt näher

Anfang November denken wohl die wenigsten Menschen bereits an Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage. Eher schon an die Vorweihnachtszeit mit den beliebten Weihnachtsmärkten. Die Verantwortlichen der Märkte sind noch einen Schritt weiter. Die Werbetrommel wird gerührt, die Vorbereitungen laufen. Längst wird in sozialen Medien auf die Märkte verwiesen. In Augsburg feiert ein historischer Weihnachtsmarkt seine Premiere. Veranstaltet wird er von der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg. Vorstandsvorsitzender Michael Beltran sagt: „Es hat sich sehr viel getan in den letzten Wochen. Wir hoffen, dass sich all die Arbeit lohnt und die Menschen unseren historischen Weihnachtsmarkt annehmen.“

Historischer Weihnachtsmarkt beginnt am 12. Dezember

Noch dauert es ein paar Wochen bis zur Premiere. Der historische Weihnachtsmarkt findet am Wollmarkt nahe der Puppenkiste statt. Die Kirche St. Margareth liegt in der Spitalgasse, unweit entfernt ist die Augsburger Puppenkiste. Termin ist am dritten und vierten Adventwochenende, jeweils von Donnerstag bis Sonntag gibt es ein buntes Programm, kündigt Beltran an. Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 14 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Auftakt ist am Donnerstag, 12. Dezember, Abschlusstag ist Sonntag, 22. Dezember.

Ihn freut es, dass unter anderem die Musikgruppe Bernsteyn dabei ist. Pater Julius Kappel von der Kirche St. Margareth spendet bei der Eröffnungsfeier den Segen. Alphornbläser sind ebenfalls dabei. Beltran sagt: „Ich denke, wir heben uns, durch unser vielfältiges Programm, deutlich von allen anderen Weihnachtsmärkten ab.“ Das historische Ambiente soll den Aufenthalt stimmungsvoll gestalten. Die IG Historisches Augsburg spricht von 20.000 Euro an Ausgaben.

Göggingen: Auch im Hof des Kurhauses wird es wieder weihnachtlich. Der Gögginger Weihnachtsmarkt findet von 29. November (ab 17 Uhr) bis 1. Dezember (bis 20 Uhr) statt, geöffnet ist freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am Nikolaustag, 6. Dezember, kommt um 17:30 Uhr der Nikolaus, am 7. Dezember schaut er um 16 Uhr vorbei.

Im Hof des Gasthauses Settele findet zum zweiten Mal der Haunstetter Wintermarkt statt. Auch ein Programm für Kinder ist dort geboten. Foto: Peter Fastl

Haunstetten: Im Hof des Gasthauses Settele findet dieses Jahr zum zweiten Mal der Haunstetter Wintermarkt statt. Termine sind am 28. und 29. Dezember und von 3. bis 6. Januar jeweils von 16 bis 21 Uhr. Hier soll auch noch nach den Feiertagen ein Höhepunkt geschaffen werden, um die Menschen zusammenzubringen. Es gibt verschiedene kulinarische Stationen, Stockbrot, Pferdekutschfahrten und ein Programm für Kinder. Bands und DJs treten auf.

Oberhausen: Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Helmut-Haller-Platz findet am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, statt. Es gibt ein vielfältiges Musikangebot und weihnachtliche Köstlichkeiten. Die Kinder können wieder Stockbrot backen und Lebkuchen verzieren. Am 1. Dezember zum Einbruch der Dunkelheit besucht der Nikolaus die Kinder.

Hammerschmiede: Zum elften Mal gibt es in der Hammerschmiede einen Weihnachtsmarkt. Er eröffnet am Freitag, 29. November, und dauert bis Sonntag, 1. Dezember. Geöffnet ist freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Hier verkaufen Firmen und Vereine aus dem Stadtteil Weihnachtsartikel, an den Samstagen und Sonntagen werden Christbäume verkauft. Sonntags um 15.30 Uhr gibt es Live-Musik.

Hochzoll: Auch im Stadtteil Hochzoll gibt es wieder einen Adventsmarkt. Er findet von 29. November bis 1. Dezember zwischen Heilig-Geist-Kirche und Holzerbau statt und dauert jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Der Oberhauser Adventsmarkt findet auch 2024 auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Kriegshaber: Eine lebende Weihnachtskrippe, ein Besuch des Nikolaus und ein ökumenischer Gottesdienst sind Teil des Rahmenprogramms für den Adventsmarkt Kriegshaber, der am 30. November ab 15.30 Uhr im Park vor St. Thomas in der Rockensteinstraße stattfindet. Veranstaltet wird er von der Arge Kriegshaber.

Jakobervorstadt: Am Freitag, 29. November, findet ab 18 Uhr das Christbaumfest des Stadtteilvereins Jakober Vorstadt e.V. statt. Start ist mit einer ökumenischen Adventsandacht in der Jakobskirche, danach schmücken Kindern den Baum vor der Kirche. Der Abend klingt mit einem Treffen im Gemeindesaal von St. Jakob aus. Dazu gibt es Blasmusik.