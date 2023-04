Wann Carsharing etwas für die Mobilitätswende bringt

Plus Der Anbieter Miles geht in Augsburg mit 100 Fahrzeugen an den Start. Die Mobilitätswende kommt nur voran, wenn im Gegenzug Privat-Pkw aufgegeben werden.

Sharing-Angebote sind bei der urbanen Mobilität gerade im Kommen, sei es bei Autos, Rädern oder Scootern. Der Knackpunkt ist häufig: Wo stehen die auszuleihenden Fahrzeuge? Mit sogenannten Free-Floating-Modellen, bei denen die Fahrzeuge überall frei abgestellt werden können, haben anderen Städten bei Fahrrädern erhebliche Probleme gehabt. Und bei Scootern hat der Stadtrat zuletzt beschlossen, dass es künftig in der Innenstadt nur noch ausgewiesene Abstellzonen geben soll, weil die Roller teils im Weg herumstanden.

Bei den Autos kommt jetzt mit Miles ein Anbieter, der voll auf Free Floating setzt. Probleme im Sinne eines Parkchaos sind dabei aber nicht zu befürchten. Das Modell gibt es inzwischen in vielen Städten, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Den Nutzern ist klar, dass beispielsweise bei einem Strafzettel wegen Parkens in einer Feuerwehreinfahrt jederzeit nachvollziehbar ist, wer das Auto zuletzt geliehen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

