Warnstreiks gehen in Augsburg los: Auftakt ist bei Airbus

Mit der traditionellen 0-Uhr-Aktion hat die Gewerkschaft IG Metall Augsburg die Warnstreiks der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie eingeläutet. Unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht am um Mitternacht rief, die IG Metall Augsburg am Dienstag die Beschäftigten der Nachtschicht bei Airbus GmbH Augsburg zu einer Protestaktion auf.

Rund 350 Teilnehmer versammelten sich nach Gewerkschaftsangaben auf dem Parkplatz der Airbus GmbH in der Galvanistraße in Augsburg. Die Forderungen lauten: sieben Prozent mehr Entgelt, eine Anhebung der Auszubildendenvergütungen um 170 Euro, eine soziale Komponente für die unteren Entgeltgruppen sowie die Ausweitung der Wahloptionen zwischen Zeit und Geld auf mehr Beschäftigte, zu unterstreichen. „Die starke Beteiligung an den 0-Uhr-Aktionen zeigt, dass die Beschäftigten bereit sind, für ihre Rechte einzutreten“, sagte Ferdije Rrecaj, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Augsburg.