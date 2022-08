Augsburg

Warum ein Steinbock den neuen Augsburger Heißluftballon ziert

Plus Die Jungfernfahrt des neuen Zoo-Ballons von Nils Römeling musste aufgrund des Wetters verschoben werden. 300 Schaulustige bekamen "Urs" dennoch zu sehen.

Von Bernd Hohlen

Sieben Heißluftballons sollten am Freitag von einem Feld am Friedberger Baggersee starten. Sechs Begleitballons und der neue Star am Augsburger Himmel: der Zoo-Ballon. Ihm galt das ganze Interesse. Für 240 Euro bot sich in den Ballons eine Mitfahrgelegenheit. 17 Anmeldungen lagen vor. Die Hälfte der Einnahmen, also 2040 Euro, wären als Spende an den Augsburger Zoo gegangen. Es kam dann anders als geplant.

