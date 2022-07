Neues Seehundbaby schwimmt mit Mutter Pia im Augsburger Zoo

Seehund Pia im Augsburger Zoo hat niedlichen Nachwuchs bekommen. Warum die Geburt für die Mitarbeiter ein besonders schönes Ereignis ist.

Am Sonntagabend lag Pia noch alleine auf der Insel im Seehundebecken. "Ich wollte schon wetten, dass sie nachts ihr Junges bekommt", sagt Zookurator Thomas Lipp mit einem Augenzwinkern. Und tatsächlich brachte das Seehund-Weibchen in der Nacht zum Montag ein Baby zur Welt. Dass Mutter und Kind jetzt gemeinsam im Wasser herumtollen, ist keine Selbstverständlichkeit.

Die Mitarbeiter im Zoo hatten schon auf den Nachwuchs gewartet und bei der letzten abendlichen Kontrollrunde am Sonntag genau nachgeschaut. Pia war zuletzt ziemlich rund und ihr Gesäuge war geschwollen, beides Anzeichen einer nahenden Geburt. Doch Kurator Lipp sagt: "Die Jungen kommen in der Regel nachts zur Welt." Vielleicht, weil sich die Seehunde dann ungestörter fühlen. Zur Geburt kommen sie an Land, während die geschickten Schwimmer sonst meistens im Wasser ihre Runden drehen.

Seehund Pia ist schon älter und auf einem Auge blind

Pia und ihr Baby seien wohlauf, sagt er. Sie gilt als erfahrene Mutter. Seit sie in Augsburg ist, hat sie jedes Jahr Nachwuchs bekommen. Allerdings ist das Weibchen inzwischen schon älter und auf einem Auge blind. Somit sei es schon eine große Freude, dass es auch in diesem Jahr wieder geklappt hat. Die beiden tollen bereits gemeinsam im Wasser herum. Womöglich wird der kleine Seehund bald noch einen Spielgefährten oder eine Spielgefährtin bekommen. Im Augsburger Zoo rechnet man damit, dass es noch ein weiteres Junges geben könnte.