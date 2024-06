Was Augsburger dazu antreibt, sich ehrenamtlich zu engagieren

Die Stadt Augsburg ehrt bei einer besonderen Veranstaltung im Goldenen Saal Menschen, die ehrenamtlich für andere tätig sind. Dabei zeigt sich auch, wie groß die Bandbreite ehrenamtlicher Arbeit ist.

Andreas Häußler hilft, wenn etwas kaputt gegangen ist. In der offenen Werkstatt „Das Habitat“ ist er inzwischen seit fünf Jahren aktiv und organisiert das sogenannte Repair Café. Sein Engagement macht ihm Freude, ihn begeistert aber auch, dass er auf einer ökologischen Ebene dazu beitrage, dass Menschen ihre Dinge reparieren könnten und keine neuen Sachen kaufen müssten, erzählt er. Er könne den Leuten erklären, weshalb etwas kaputt gegangen sei und wie man es repariere. Petra Havlik versorgt seit eineinhalb Jahren Kinder an der Wittelsbacher-Grundschule mit Frühstück. Dafür steht sie morgens drei Stunden in der Küche – für sie lohnt sich das: „Ich habe gerne Kinder um mich und wir haben festgestellt, dass die Kinder viel aufmerksamer und konzentrierter im Unterricht sind, wenn sie gefrühstückt haben“, erzählt Havlik. Sowohl Andreas Häußler als auch Petra Havlik wurden nun bei einem besonderen Empfang im Goldenen Saal von der Stadt Augsburg für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt - neben zahlreichen anderen Personen.

So geehrt zu werden, sagt Havlik, schätze sie. „Da wir ja keine materielle Entschädigung bekommen, ist so eine Anerkennung für unsere Arbeit sehr wichtig und bedeutet mir viel.“ Beim katholischen Sozialverband SKM in der Wärmestube hilft Gerlinde Kießling aus. „Mich hat es im Leben gut getroffen und ich gebe gerne was zurück“, sagt sie. Außerdem schätze sie die Abwechslung zu ihrem Job, zuvor arbeitete sie zehn Jahre lang in einem Büro.

Die Oberbürgermeisterin verlieh die Goldene Ehrenamtskarte an Tina Losert und Thomas Reichel. Foto: Klaus Rainer Krieger

Seit 2021 ist Franziska Leininger bei der Freiwilligen Feuerwehr in Pfersee. Leininger engagierte sich schon in ihrer Jugend ehrenamtlich, berichtet sie. „Als ich mein früheres Ehrenamt in einem Sportverein aufgegeben habe, suchte ich was Neues und bin bei der Feuerwehr gelandet.“ Dabei schätzt sie die Gemeinschaft besonders: „Wir sind wie eine große Familie, wir helfen und unterstützen uns gegenseitig.“ So hätten ihr Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr neulich beim Umzug geholfen. Man treffe sich auch mal in der Freizeit, gehe gemeinsam schwimmen.

Die Bandbreite an ehrenamtlichem Engagement in Augsburg ist groß, wie an diesem Samstag angesichts der Ehrungsveranstaltung der Stadt Augsburg deutlich wird. Frédéric Zucco etwa kommt aus Frankreich und setzt sich für die Förderung französischer Kultur in Augsburg ein. Zucco ist Vorsitzender des A.F.F. Vereins, dort organisiert er verschiedene Aktivitäten wie unter anderem französische Tanzabende. Außerdem ist er Mitglied im Integrationsbeirat und sitzt im Wirtschaftsausschuss. Dabei berät er die Stadt bei Integrationsfragen und ist auch bei der Planung von Veranstaltungen wie den Wochen gegen Rassismus beteiligt. Auch ihn treibt die Gemeinschaft an: „Das Wir-Gefühl und die Solidarität im Verein ist groß. Dazu kommt, dass wir auch unheimlich viel Spaß zusammen haben.“

