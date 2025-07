Was aus den Erfindern der Augsburger Friedenshäuschen geworden ist

Aktuell sind im Zeughaus im ersten Stock Aufkleber an den Glasvitrinen zu sehen. Darauf steht: „Alles muss raus.“ In den Vitrinen und daneben stehen kleine, bunte Holzhäuschen, beklebt und bemalt mit verschiedenen Motiven. Wer möchte, kann gegen eine Spende eines dieser Häuschen mitnehmen. In Augsburg haben sie in über 20 Jahren eine gewisse Bekanntheit erreicht. Hinter der Aktion steht Werner Mayer, der mit seiner Frau Monika 2004 die Idee der Friedenshäuschen ins Leben gerufen hat. Er erzählt, wie es um die Häuschen, das Team dahinter und die Spenden bestellt ist.

Die Friedenshäuschen im Zeughaus seien noch vom Weihnachtsmarkt übrig, sagt Werner Mayer. Damals gingen sie nicht so gut, was daran liege, dass sie im ersten Stock des Zeughauses angeboten wurden und dieser eher schlecht frequentiert sei. Fast nur Musikschüler kämen dorthin. Somit ist Mayer auf Mundpropaganda angewiesen, schließlich will er mit der Abgabe der Häuschen Spenden sammeln. „Von Weihnachten bis Juli sind nur rund 900 Euro zusammengekommen“, sagt Mayer. Er ist anderes gewohnt: Insgesamt haben die Friedenshäuschen schon 120.000 Euro eingebracht. Bis zum 7. August können Interessierte nun noch Häuschen gegen eine Spende mitnehmen. Der Erlös kommt der Wärmestube zugute.

Das Team hinter den Augsburger Friedenshäuschen-Erfindern ist geschrumpft

In früheren Jahren gingen die Spenden oft an das Café Samocca der Jugendhilfe St. Gregor in der Hermanstraße. Dort konnten auch Friedenshäuschen erworben werden. Seitdem der Standort und auch der Träger gewechselt haben, läuft dieses Arrangement nicht mehr. Auch das Team der Friedenshäuschen selbst hat sich verändert: „Wir waren mal zwölf Maler“, erinnert sich Mayer. Nur noch seine Frau, eine Bekannte und er seien davon übrig. Und auch die Malräume im Christian-Dierig Haus in Pfersee seien seit der Pandemie nicht mehr genutzt worden. Mayer malt seitdem nur noch zuhause, sogar während des Interviews ist er mit einem Häuschen beschäftigt. Denn Aufgeben ist für ihn keine Option.

Monika und Werner Mayer sind die Erfinder der Augsburger Friedenshäuschen. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivfoto)

Unlängst hatte Mayer mit seiner Frau 1000 Häuschen für den Gewaltpräventionstag angefertigt. Auch bei der Eröffnung des Friedensfestes am 8. August ist er wieder mit einem Stand dabei. Und einem neuen Motiv: dem Welterbe Neuschwanstein mit See und Alpen im Blick. Aber Dauerbrenner wie das Friedenshäuschen mit dem Rathaus und der Friedenstaube sind wieder dabei.