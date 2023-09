Augsburg

Was beim Turamichele hinter den Kulissen passiert

Die Männer hinter dem Turamichele-Schauspiel: Stephan Langenmayr (li.) und Andreas Deuringer von den Stadtwerken bringen Bewegung in die Figuren von Engel und Teufel.

Plus Das Schauspiel am Perlachturm lockte auch heuer tausende Besucher. Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke bringen Bewegung in die Figuren von Erzengel Michael und dem Teufel.

Von Vanessa Hoffmann

Das Turamichele gehört zu Augsburg wie der Lech und die Puppenkiste. Auch in diesem Jahr bot das traditionelle Fest auf dem Rathausplatz besonders für die kleinen Besucher viele Attraktionen, Spiele und Vorführungen. Doch für das größte Erstaunen sorgt nach wie vor das Erscheinen des heiligen Michael am Fenster des Perlachturms. Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf sind aber nicht Engel und Teufel, sondern zwei Elektriker der Stadtwerke. Stephan Langenmayr und Andreas Deuringer bedienen seit Jahren die Mechanik des berühmten Turamichele und lassen den Engel Jahr um Jahr über den Teufel siegen.

Bereits seit den 50er Jahren hauchen Mitarbeiter der swa den Figuren leben ein. "Es ist immer wieder etwas Besonderes, die Stimmen der Kinder nach dem Turamichele rufen zu hören", sagt Langenmayr. Der 37-Jährige bewegt die Statue in diesem Jahr zum sechsten Mal, Deuringer bereits zum siebten. Die beiden Männer sind mittlerweile gut aufeinander abgestimmt, immerhin absolvieren sie während des Festes ganze 162 Stiche mit der Lanze des Turamichele.

