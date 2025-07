Wasserstoff-Pipeline für Augsburg

Augsburg soll womöglich ab dem Jahr 2030 an das bundesweite Versorgungs-Kernnetz für Wasserstoff angeschlossen sein. Ein Projektkonsortium für die Wasserstoff-Hochdruckleitung „H2Nordlech“ hat jetzt seine Planungsarbeiten aufgenommen. Hinter dem Zusammenschluss stehen die Netzbetreiber „schwaben netz“, die Stadtwerke Augsburg und bayernnets. Geplant ist eine 29 Kilometer lange Leitung von der Verdichterstation bei Wertingen über Meitingen nach Augsburg.

Signal an alle, dass Wasserstoff-Infrastruktur kommt

Die „H2Nordlech“-Leitung soll das geplante Wasserstoff-Fernleitungsnetz mit den örtlichen Verteilnetzen verbinden. „Der Start der Planungen für den Bau dieser Leitung signalisiert sowohl einerseits den Abnehmern – zum Beispiel Industrie und Gewerbe – als auch den Lieferanten und Händlern andererseits, dass wir an der Energiewende arbeiten und dass die Wasserstoffinfrastruktur kommt“, so René Schoof, Geschäftsführer von schwaben netz. Die Stadtwerke sehen die Anbindung ans Wasserstoffnetz als einen Baustein, die Fernwärmeerzeugung klimaneutral bewerkstelligen zu können. Künftig, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der drei Netzbetreiber, könne Wasserstoff statt Erdgas oder Biomethan durch die heutigen Erdgasleitungen fließen.

Allerdings, das geht aus der Pressemitteilung nicht hervor, gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten zur Frage, wie gut verfügbar „grüner“ Wasserstoff - also klimaneutral erzeugter Wasserstoff - zu welchen Kosten verfügbar sein wird. Energie Schwaben und sein Netzableger schwaben netz hoffen auf Wasserstoff als Erdgasersatz auch in Privathaushalten und haben das Bestandsnetz, das teils ländliche Gebiete umfasst, umgerüstet. Die Stadtwerke setzen hingegen auf Fernwärme als Gasersatz in der dicht bebauten Stadt und weisen darauf hin, dass klimaneutral erzeugter Wasserstoff nicht ausreichend verfügbar sein wird. Hier wird Wasserstoff vor allem als Energiequelle für Großanlagen wie in der Industrie gesehen.