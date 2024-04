Wegen Kontroverse um St. Konrad? Pfarrer Weidner verlässt Augsburg

Die Pfarrgemeinschaft Oberhausen - Bärenkeller umfasst vier Kirchen. Da sollte man auch fragen, warum es in Oberhausen drei Kirchen braucht, während man den Leuten im Bärenkeller die Kirche nehmen will. St. Martin beim Eschenhof und St. Peter und Paul beim Josefinum sind nun wirklich nicht weit voneinander entfernt. Warum also nicht St. Martin "zurückbauen"?

So als "Mitläufer" hatte ich nicht das Gefühl, dass Pfarrer Weidner viel an der Gemeinde im Bärenkeller gelegen hat, ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger.

Antworten Melden